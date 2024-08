La esposa de Lionel Scaloni reaccionó contra Fátima Florez por un posteo del DT: "Salió mal"

Luego siguió diciendo: “Cuando Wanda se fue a Arabia con un jugador...bueno así, pero a Wanda le salió bien. ¿A dónde le sale mal a Fátima? Aparentemente me llegó, que la habría llamado la mujer de Scaloni y le habría dicho: sos grande para hacerte la bebota”.

Qué había dicho Fátima Florez sobre su supuesta obsesión por Lionel Scaloni

En la curiosa publicación que compartió a fines de junio, Fátima Florez eligió despejar dudas sobre su supuesta fijación por el entrenador con su peculiar estilo, y para ello, decidió ponerse en la piel de Susana Giménez.

Haciendo gala de su histrionismo, la imitadora explicó a sus seguidores, que lejos de la controversia, su afinidad por el exfutbolista no es de índole romántico.

LAESPOSADELIONELSCALONIREACCIONOCONTRAFATIMAFLOREZPORUNPOSTEODELDTSALIOMALFOTO3.jpg Elisa Montero, esposa del técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni, disparó contra Fátima Florez a raíz de un polémico posteo que publicó sobre el DT.

Al inicio del video, una persona le comenta: “¡Susana, Susana! ¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?”, a lo que la actriz, imitando la voz y los típicos gestos de la diva, lo negó rotundamente: “No, por favor no involucren a nadie... A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor”.

Al rato, para restar seriedad al asunto, tentada de la risa, remató con una golosina en mano: “Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso... ¡Como Scaloni!”.

El romántico comienzo de la relación entre Lionel Scaloni y Elisa Montero

Lionel Scaloni y Elisa Montero están juntos hace más de 13 años, tienen dos hijos, Ian de 12 años y Noah de ocho. Elisa tiene 44 años, es de Mallorca, exjugadora de Voleibol y cuando conoció al DT dejó todo para irse juntos a Italia. Ella fue quien le sugirió hacer el curso para ser Director Técnico.

Las estadísticas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Lionel Scaloni acumula cuatro títulos como entrenador de la Selección Argentina. El técnico fue capaz de levantar la Copa América 2021 y la Finalísiima 2022, el torneo que enfrentaba a los campeones de CONMEBOL y UEFA y en el que se impuso a Italia.

En 2022 conquistó la Copa del Mundo, bordando la tercera estrella en el escudo de Argentina.

Por último, en 2024 defendió el título de campeón de la Copa América, derrotando a Colombia en la final.

Scaloni acumula ocho títulos en su carrera como jugador y entrenador. Todos sus títulos como futbolista llegaron en su etapa en el Deportivo, donde formó parte del SúperDepor cosechando grandes logros en los primeros años de la década de los 2000.

Con Argentina, de momento mantiene un envidiable 100% de efectividad, ganando todos los torneos que ha disputado como técnico del equipo albiceleste.

Títulos de Lionel Scaloni como jugador: Liga Española 2000, Supercopa de España 2000, Copa del Rey 2002, Supercopa de España 2002.

