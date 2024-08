Premio de Scaloni: Paulo Dybala fue convocado a la Selección Argentina

La explicación de Paulo Dybala luego de rechazar Al Qadsiah

Tras no completarse su transferencia al conjunto asiático, la Joya brindó una explicación del porqué:

"Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día".

Más allá del atractivo económico que representaba la oferta, Dybala destacó que no todo se mide en términos monetarios. "No puedes ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso; para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma".

Sobre la reacción del club saudita, Dybala afirmó: "No sé cómo lo tomaron, porque no hablé con ellos".

image.png Paulo Dybala recibió el apoyo y el cariño del público romano este domingo (25/8) en el duelo ante Empoli, pero su equipo cayó por 1-2.

Los convocados de Lionel Scaloni para la Fecha FIFA

Con la convocatoria relámpago de Paulo Dybala, así quedó conformada la lista...

Arqueros: Emiliano Martínez, Wálter Benítez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano Martínez, Wálter Benítez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco. Mediocampistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández y Rodrigo De Paul.

Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández y Rodrigo De Paul. Delanteros: Paulo Dybala, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

Seguí leyendo en Golazo24

Con 9 jugadores y de visitante, Independiente sacó un empate milagroso vs Racing

Tiembla River: Flamengo se armó para arrasar en Conmebol Libertadores

Marcos Acuña explotó contra la dirigencia de Racing: "Me ensuciaron"

Newells jugó el mejor partido del año y River se quedó sin respuestas

Huracán puntero de Liga Profesional a pesar de conflicto político