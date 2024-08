Marcos Acuña explotó contra la dirigencia de Racing: "Me ensuciaron"

MARCOSACUNAEXPLOTOCONTRALADIRIGENCIADERACINGMEENSUCIARONFOTO2.jpg Marcos Acuña disparó contra la dirigencia de Racing tras el empate entre River y Newell’s 0-0 y los acusó de que “me ensuciaron a mí y a mi familia”.

Víctor Blanco opinó sobre la llegada de Marcos Acuña a River y reveló que Racing lo llamó para volver

Hace solo unos días, Víctor Blanco había declarado en diálogo con TyC Sports que a principio de año habían hablado con Acuña y que la respuesta había sido que quería “seguir en Europa un par de años más”, dando a entender por qué no lo buscaron ahora. “También hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció y seguramente por eso habrá tomado la decisión, pero bueno. Nada… al Huevo agradecimientos, es un campeón”, agregó el presidente de Racing.

Por último, Blanco había reconocido que no se enteró lo del Huevo a River hasta que estuvo a punto de firmarse: “A ver, si me enteraba capaz tampoco podía hacer nada porque están jugando la Libertadores, va a jugar el campeonato mundial del año que viene. Me imagino que lo habrán seducido. Esto es fútbol, son futbolistas y están por el dinero. Es la realidad”, cerró.

Papelonazo de Flavio Azzaro con Acuña a “Racing o Boca” y quedó en off-side

Flavio Azzaro quedó en el foco de la polémica luego de cometer un muy grosero error en vivo tras anunciar que Marcos Acuña jugaría “en Racing o Boca” y, minutos después, fue desmentido por el periodista deportivo Gastón Edul que confirmó el fichaje del “Huevo” Acuña a River.

En su canal de You Tube, Azzaro estaba al frente de la previa del partido que Boca le ganó en la tarde del domingo 18/08 a San Lorenzo 3-2 que correspondió a la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2024 que se disputó en “La Bombonera”.

Flavio Azzaro quedó en ridículo en vivo y desmentida

“Es falso eso porque Acuña o juega en Racing o juega en Boca por simpatía”, declaró Flavio Azzaro categórico y desmintió a un periodista de TyC Sports que fue el primero en informar sobre las negociaciones. Minutos después, Gastón Edul confirmaba el fichaje del “Huevo” para el “Millonario”.

El periodista que cubre a la Selección Argentina detalló: “Ya lo pudimos confirmar Marcos Acuña va a ser jugador de River y viaja en las próximas horas. Fue una negociación rápida, en silencio”.

Marcos Acuña, tercer refuerzo de River del nuevo ciclo de Marcelo Gallardo

El lateral izquierdo se convertirá en el tercer campeón del mundo bajo el mando del nuevo ciclo de Marcelo Gallardo en River, que ya cuenta con Franco Armani y Germán Pezzella, también integrantes del equipo de Lionel Scaloni que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Marcos Acuña llegó al “Millonario” procedente del Sevilla de España donde disputó cuatro temporadas y dejó una huella significativa.

Los detalles de la llegada de Marcos Acuña a River

Durante la jornada de este último lunes 19/08, el lateral izquierdo firmó un contrato por tres años y medio con el conjunto millonario.

El hecho de que Acuña se sumara al “Millonario” tiene que ver, concretamente, con los objetivos de Gallardo para este segundo semestre, donde la mira está puesta en la Copa Libertadores.

Cómo fue la negociación entre River y el Sevilla por Marcos Acuña

La negociación para traer a Marcos Acuña se aceleró debido a que el Sevilla buscaba facilitar la salida del jugador, cuyo contrato con el club español vencía en junio del próximo año. River aprovechó la situación y logró cerrar el acuerdo por una cifra que se estima entre 4 y 5 millones de dólares.

