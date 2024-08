Lionel Messi sin fecha de regreso, interrogante más para la Scaloneta que para Inter Miami CF

El comentario del 'Tata' Martino coincide con la decisión del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien no convocó a Messi para los partidos en septiembre contra Chile y Colombia en la próxima ronda de eliminatorias sudamericanas.

Argentina recibirá a Chile el 05/09 en Ciudad de Buenos Aires y 5 días después jugará en Barranquilla contra Colombia, una suerte de revancha del partido final de la Copa América 2024.

messi1.jpg Lionel Messi, lesionado en la Copa América 2024, en la que jugó, para muchos, con un rendimiento físico inferior al habitual.

messi2.jpeg Lionel Messi en Inter Miami CF 2023.

Inter Miami CF vs. Scaloneta

En el Inter Miami CF, el uruguayo Luis Suárez, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, se han encargado de llevar al equipo a liderar la clasificación, inclusive en la disputa por el trofeo Supporters' Shield, que se otorga al equipo de la MLS con el mejor récord general en la temporada regular.

Hay que destacar, también, el rendimiento de los paraguayos Diego Gómez -quien se espera que, al final de la temporada, sea transferido al Brighton & Hove Albion, club de la Premier League-, y Matías Rojas.

El equipo tiene un partido muy interesante por delante, ante Cincinnati: Inter Miami CF perdió 6 a 1 el 06/07, y es la revancha.

Es una prueba de fuego. Si el equipo que entrena Martino saliera airoso, logrará confirmar que ya no es Messidependiente, lo que resulta muy importante para el proyecto deportivo de Jorge Mas Santos y David Beckham, quienes incorporaron a Messi para tomar envión pero sabiendo que el jugador argentino tiene por delante un recorrido limitado: el 24/06 cumplió 37 años,

No obstante, hay quienes insisten en que si Inter Miami CF quiere ganar las Eliminatorias tiene que contar con Messi, a cualquier precio. Esto incluye limitar la cantidad de partidos que juegue.

En el rendimiento colectivo reciente existe la impresión de que Inter Miami CF es menos Messidependiente que la Selección Argentina, aún cuando él sea capitán de ambos equipos y jugador emblemático. Pero no hay unanimidad al respecto. No faltan quienes afirmen que Messi jugó una Copa América con desventaja física y no rindió a pleno.

En cualquier caso, en los partidos de septiembre, Lionel Scaloni podrá explorar alternativas.

Sin embargo, el estado físico es seguido con atención por los organizadores de la Copa del Mundo 2027. Todavía hay quienes se ilusionan con Messi porque precisan una imagen para entusiasmar al público estadounidense. Los recientes eventos con el soccer en USA han resultado desparejos: partidos de la Selección Argentina con taquilla completa pero otros eventos con estadios al 20%. Algo similar sucedió con la gira, por ejemplo, de Manchester City: tickets agotados contra el FC Barcelona en Orlando (Florida) pero otros partidos con medio estadio vacío.

Para muchos, Messi no llegará a 2027. Para otros, la Scaloneta debe afirmarse en su reemplazo. También hay quienes desean que él sea eterno. Las lesiones imponen un límite.

messi4.jpg Lionel Messi en Paris Saint Germain 2021.

El tobillo derecho

Messi tuvo muchas lesiones en su carrera, pero solo 5 lo dejaron más de 40 días fuera de las canchas. Entre ellas, la fractura del 5to. metatarsiano, desgarro en el bíceps femoral que sufrió el 12/11/2006, ante el Zaragoza por LaLiga española: 91 días sin competir, 18 partidos con el FC Barcelona y 1 con la Selección Argentina. Pero Messi tenía 18 años.

Ahora es el tobillo derecho: “La lesión de Messi en el tobillo fue un traumatismo con un esguince de 2do. grado, en el que se combina el doble mecanismo de que se tuerce y luego el lateral colombiano Santiago Arias se le cae encima”: Omar Lencina, médico especialista en traumatología y medicina deportiva (MN 60159), ex médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ex presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y responsable del Centro de Medicina Regenerativa Doctor Omar Lencina en Junín.

Según explicó a la web Infobae.com/, “los esguinces son grado 1, grado 2 y grado 3, y todo indica que este es un esguince entre 2 y 2 y medio. Además fue atípico porque se tuercen los ligamentos internos, mientras que en el esguince clásico se esquinzan los ligamentos externos”.

Después, “lo que sufrió es una lesión muscular en el isquiotibial. Él hizo el gesto cuando pelea una pelota con Luis Díaz en la mitad de la cancha y ahí le 'tiró' el isquiotibial. Son 2 lesiones en un cuerpo que llegó muy fatigado a la Copa, el esguince de grado dos/tres y después sufrió una lesión muscular”.

El diagnóstico fue que no es un caso grave. La decisión es recuperar al jugador sin cirugía. Messi tiene 37, las recuperaciones son más complejas. Y la gran cuestión es no volver a lesionarse.

messi3.webp Lionel Messi en el lejano FC Barcelona, aún joven.

-------------------------

