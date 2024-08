Se terminó el romance: Davoo Xeneize sepultó a Juan Román Riquelme

Hace meses que boludos de twitter venimos viendo y diciendo que Figal no puede ser el 4 suplente y que hacia falta traer uno ¿Y me estás diciendo que los millonarios del CDF no se dieron cuenta? Gastaron 5 millones en Aguirre que NO ENTRÓ NI IDA NI VUELTA



Amateur, posta Amateur https://t.co/RupLwQd2TE