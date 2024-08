Opereta anti Diego Martínez: Flavio Azzaro postuló un insólito DT para Boca

Boca y Liga Profesional : claramente el Xeneize dejó pasar una importante oportunidad ayer en el encuentro ante Estudiantes. Si ganaba, se ponía a 4 puntos de la punta (que comparten Vélez y Huracán). En estos momentos Boca está octavo y también mira de reojo la tabla anual. Está a dos puntos de zona de Conmebol Libertadores 2025. Claro está que no podría soportar otro año más sin jugar la competición más importante a nivel Conmebol.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Marthobj/status/1826611780942168384&partner=&hide_thread=false Si Boca no gana está Copa Argentina es realmente un PAPELÓN, hasta con suplentes la ganas pic.twitter.com/nxJZByCbkw — Martho (@Marthobj) August 22, 2024

Flavio Azzaro y ¿reemplazo de Diego Martínez?

Hace algunas semanas era impensado hablar sobre la duda de Diego Martínez en su puesto. Hoy, todos los medios ponen en tela de juicio la continuidad del entrenador Xeneize y en su programa "El Loco y el Cuerdo", Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler no fueron la excepción.

Azzaro suele juntarse con el presidente Juan Román Riquelme (así lo hizo saber en su descargo contra Chavo Fucks en su canal AZZ), por lo que no es alocado pensar que detrás, puede haber una "operación" de la misma dirigencia.

El periodista, sugirió un entrenador que actualmente no tiene club: "¿sabés quién es un técnico para Boca? Y me banco la que venga y puteenme, el Gallego Insúa" y luego de unos segundos de un incómodo silencio, respondió el ex presidente de Independiente: "intelectualmente es más que el que está (Diego Martínez)"

Si, Rubén Darío Insúa, quien se fue de mala manera de San Lorenzo, es la sugerencia de Azzaro y Ducatenzeiler para que dirija Boca. Habrá que ver como continúa la historia con Diego Martínez y si sigue o no al mando del Xeneize.

