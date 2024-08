Marcelo Gallardo dejó en evidencia a Ponzio, Patanián y Francescoli

No sé ni me importa quien es el responsable, pero que Ponzio, Francescoli, Patanian o alguien se haga cargo de este papelón.



El pobre Carboni vino a River desde la C de Italia, con ilusión seguramente, y se va sin jugar ni un minuto. Da hasta bronca el negocio que hicieron. https://t.co/pByUYWH4Mm