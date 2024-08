Boca tuvo dos rechazos en un día

Esta vez Riquelme volvió a su mala costumbre, pero no le salió bien. Llamó a Claudio Aquino, mediocampista ofensivo de Vélez Sarsfield. El futbolista tiene contrato hasta fin de año y una cláusula de 1.5 millones de dólares. Riquelme ni lerdo ni perezoso seguramente llamó al jugador para convencerlo, y ante el poco tiempo que le queda de contrato intentar sacarlo por menos precio.

Las cosas no salieron como pensaba Riquelme, el jugador le habría dicho que no. Los motivos que trascendieron es que quiere volver a Paraguay, inclusive no renovaría con Vélez por ese motivo.

De esta forma Boca fue rechazado dos veces en un día, por Belgrano y Aquino. Veremos que sucede en los últimos días del mercado de pases.

