Junior Benítez abusaba a su ex pareja después de cada partido de Boca

Mdz dio detalles de la causa: "Junior Benítez fue convocado a la indagatoria que se llevará a cabo en los Tribunales de Lomas de Zamora, ubicados en Presidente Perón 2100 y Larroque, en la causa que investiga su posible responsabilidad en la muerte de su expareja, Anabelia Ayala, quien se quitó la vida en la noche de Año Nuevo de 2024. La audiencia está convocada para las 10 de este jueves".

image.png Anabelia Ayala.

El mismo medio remarcó que la hipótesis de instigación al suicidio había sido planteada inicialmente por Juan Carlos Ayala, el padre de la víctima:

Era una persona que ya no pensaba por sí sola, estaba siendo manipulada psicológicamente y no tenía control sobre su vida. Por eso no tengo dudas de que fue una inducción Era una persona que ya no pensaba por sí sola, estaba siendo manipulada psicológicamente y no tenía control sobre su vida. Por eso no tengo dudas de que fue una inducción

Además; el periodista deportivo Nacho Genovart indicó -a través del portal de noticias Doble Amarilla- que, según una testigo de Ayala, el propio Benítez abusaba a su ex novia luego de los partidos de Boca Juniors, institución en la que estuvo entre principios de 2017 y mediados de 2018, bajo el ala de Guillermo Barros Schelotto.

image.png La carrera de Junior Benítez. Hoy, sin club, por supuesto. Foto: Captura Transfermarkt.

