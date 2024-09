Daniel Osvaldo chicaneó a Boca y le tiró flores a Marcelo Gallardo

En la misma entrevista, Osvaldo fue consultado por el técnico que le hubiese gustado y el que no. “¿Puedo pedir cualquiera? Me hubiese encantado ser dirigido por Ancelotti. Y el que no me hubiese gustado es obvio, pero no lo voy a mencionar porque no lo conoce nadie”, sentenció.

DANIELOSVALDOCHICANEOABOCAYLETIROFLORESAMARCELOGALLARDOFOTO3.jpg Daniel Osvaldo lanzó una tremenda chicana a Boca en la previa del Superclásico frente a River y elogió al técnico Marcelo Gallardo.

A juzgar por cómo lo dijo y por viajes declaraciones de “Dani Stone”, en las redes sociales enseguida hipotetizaron sobre de quién se trataba: aseguran que sería Guillermo Barros Schelotto, el último DT que lo tuvo en Boca.

Meses atrás, el propio exgoleador aseguró que nunca se hubiese ido del “Xeneize” de no ser por aquel cortocircuito con el Mellizo tras un partido ante Nacional de Uruguay, donde una vez consumado el empate, Osvaldo prendió un cigarrillo en el vestuario lo que desató una fuerte pelea con el “Mellizo”.

Su polémica salida de Boca

Daniel Osvaldo había sido echado del plantel de Boca Juniors tras mantener una fuerte discusión con el entonces entrenador el “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto luego de la disputa del partido de ida entre el “Xeneize” y Nacional de Montevideo que correspondió a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2016.

El delantero le había manifestado su enojo al técnico por haber jugado los últimos cinco minutos y tuvo un cruce con el entrenador minutos después del final del partido. Además del tiempo de juego, la discusión se había generado porque Osvaldo regresó al vestuario y se prendió un cigarrillo en el baño. Cuando el cuerpo técnico de los mellizos asumió la conducción del plantel bajó una orden clara. “No se fuma más”, sentenció en ese momento Guillermo apenas tomó control del equipo. Esa regla incumplida fue el punto final para el futbolista.

El ex jugador del Porto había llegado al club de la “Ribera” en enero del 2016 para comenzar su segundo ciclo en Boca. Su corta estadía se vio afectada por una lesión que lo marginó en los primeros meses de ese 2016. La fractura del quinto metatarsiano del pie derecho lo obligó a una extensa recuperación que no tuvo buenos resultados en el corto plazo.

Antes de que Boca se retirara del vestuario de Nacional, Guillermo y Gustavo armaron una reunión con los entonces tres referentes del plantel. Carlos Tevez, Agustín Orión y Daniel “Cata” Díaz escucharon de la boca del entonces entrenador la decisión que tenía tomada el cuerpo técnico: Daniel Osvaldo sería separado del plantel profesional.

Los referentes avalaron la decisión del técnico y le soltaron la mano al delantero. En el ida y vuelta que mantuvieron con los mellizos, comprendieron que la situación del jugador no daba para más y que su estadía en Boca tenía un punto final.

Actualmente, Daniel Osvaldo no juega de manera profesional desde agosto de 2016 y está abocado a su banda de rock “Barrio Viejo”.

El ex futbolista surgió de Huracán, pasó por el fútbol europeo (Atalanta, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter), y llegó a Boca en 2015 donde disputó 16 partidos y convirtió 7 goles. Luego emigró al Porto de Portugal pero decidió rescindir y regresar al “Xeneize” pero no fue exitoso como el primero. No marcó goles y su ciclo terminó con conflicto en el vestuario. Por último vistió la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada y se despidió en Banfield, en 2020.

Embed - LAS INCREIBLES PALABRAS DE DANIEL OSVALDO sobre Marcelo Gallardo

