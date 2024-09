Furia francesa: Dibu Martínez y Enzo Fernández, "arrogantes" y "asquerosos"

Para Biancone, Dibu Martínez es arrogante y Enzo es asqueroso

Lo cierto es que Biancone, defensor central del club griego, no tuvo pruritos en acusar a los jugador de la Albiceleste con duros calificativos. Sobre Dibu Martínez, sentenció: "Lo encuentro muy arrogante. Lo que no me gustó del comportamiento de Martínez fue la falta de respeto". Además, aseguró sentirse satisfecho con una pequeña revancha personal que evidentemente tuvo con el guardameta.