Enzo Fernández y el gesto clave que demuestra reconciliación con el Chelsea

Pero las respectivas declaraciones de ambos miembros del plantel se cimentaron en un detalle que se observó en el partido amistoso que el Chelsea disputó en Estados Unidos. Fue en el triunfo de los ingleses ante el América FC, de México, por 3 a 0.

En el encuentro, a Enzo Fernández se lo pudo ver nada menos que con la cinta de capitán. El mediocampista ingresó en el 2T, y su compañero, Reece James, le cedió la cinta. Un gesto inconfundible, que demuestra un fuerte apoyo hacia el argentino.

Por si fuera poco, su compañero Wesley Fofana señaló días atrás: "Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustó el video. Pidió perdón porque no quería lastimar a los fanáticos franceses ni a nadie. No entendió al cantarlo y confío en él porque lo conozco. Él no es racista. Es solo que el video es malo y no es solo Enzo, es la Selección argentina".

