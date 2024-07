JJOO: Francia recuerda a Enzo Fernández y calienta la previa contra Argentina

A pesar de los intentos, no pudo evadir la polémica que se desató por los cantos racistas que pronunció Enzo Fernández y aseguró: “Lo ocurrido recientemente afecta a todos los franceses. Veremos qué pasa en los cuartos de final”. Por otro lado, el jugador afirmó que no le afectó en el aspecto personal, pero anticipó que no habrá regalos de camaradería.