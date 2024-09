Darío Benedetto fue presentado en Querétaro y se acordó de Boca: ¿Palito para Riquelme?

Con 34 años, y con el objetivo de mejorar la imagen que dejó en el último tiempo con Boca, el atacante tratará de mejorar la situación de los Gallos Blancos que se encuentran en la última posición de la Liga MX.

Diego Martínez borró a Darío Benedetto tras su fiesta de cumpleaños

Diego Martínez no convocó a Darío Benedetto para el partido que Boca le ganó en la noche del domingo 19/05 a Central Córdoba de Santiago del Estero 2-4 en el estadio Único Madre de Ciudades por el partido que correspondió a la segunda fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2024.

Martínez no incluyó en la lista de convocados a Benedetto tras festejar su cumpleaños en la noche del jueves 16/05 y justificó su ausencia en la conferencia de prensa tras el victoria frente al “Ferroviario” en que “creí que era lo mejor”.

Diego Martínez justificó la ausencia de Darío Benedetto

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, Martínez, consultado por la situación del delantero que se marcharía del club a mitad de año, aseguró: “Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción era los que viajaron, que mejor nos iban a representar y que mejor estaban para jugar el partido”.

Lo cierto es que más allá de no haber dado más detalles ni exponerlo públicamente, en el cuerpo técnico consideraron lo ocurrido una falta de respeto, tanto para Diego Martínez como para sus compañeros. Es por eso que no fueron incluidos entre los concentrados para ir a Santiago del Estero.

Darío Benedetto se había recuperado de una lesión y fue parte de los suplentes ante Fortaleza del miércoles 15/05. Sin embargo, el viernes 17/05 no apareció en la lista y luego se supo lo que había pasado. Para ese momento ya circulaban varios videos en redes del festejo, del que también participaron otros futbolistas del plantel pero algunos son los que están recuperándose de lesiones.

Darío Benedetto festejó su cumpleaños con una gran fiesta

Benedetto había organizado una gran fiesta por su cumpleaños número 34 y en sus historias de Instagram había mostrado imágenes de los mejores momentos.

En las fotos y los videos que subió el ‘Pipa’ Benedetto se lo pudo ver con su esposa, Noelia Pons, sus amigos y algunos compañeros y excompañeros como Mauro Zárate, Jorge Ortiz y Leo Jara.

En el gran evento no faltaron los shows musicales: Tobías Medrano, cantante de la T y la M, Dj Tao, Sebastián Mendoza y Román “El Original” fueron algunos de los que hicieron bailar a los invitados con sus canciones.

Estas declaraciones de Diego Martínez dejaron en claro que no veía a Darío Benedetto en un buen momento y que consideraba que hay varios jugadores que pueden ocupar mejor su lugar en la cancha.

El último cumpleaños de Darío Benedetto en Boca

Benedetto quedó muy relegado en el Boca de Martínez, por detrás de la dupla uruguaya Edinson Cavani-Miguel Merentiel. A sus 34 años recién cumplidos (este viernes 17 de mayo) y con siete meses y medio más de contrato vigente en el Xeneize, ¿qué le depara su carrera?.

Darío Benedetto no es ni la primera, ni la segunda ni la tercera opción. Los orientales Cavani y Merentiel le sacan años luz de ventaja por nivel actual. Sumado a esto, Luca Langoni lo aventaja en el banco de suplentes como relevo.

¿Le hace bien a Benedetto estar en un plantel en donde no es prioridad por más que se trate del club de sus amores?.

El ex Arsenal de Sarandí y América de México había destacado, en febrero de este año, la parsimonia que llevó el entrenador Martínez al cuadro de la Ribera, en señal encriptada contra ¿Jorge Almirón, Hugo Ibarra, Sebastián Battaglia o todos ellos?.

“Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado y con el que juega todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo”, declaró el delantero el 5 de febrero, luego de una victoria xeneize frente a Tigre.

¿Sobraba Darío Benedetto en Boca?

El Pipa tiene un expediente extenso que lo vincula con faltas de conducta e indisciplinas dentro de Boca Juniors y que permiten pensar que no encaja con la estructura que necesita el club, al tratarse de una institución en donde una hormiga es un elefante.

. Fue protagonista del 'Almendra gate': el recordado episodio en el joven con actualidad en Racing se peló con el ex DT azul y oro, Sebastián Battaglia.

. Benedetto recogió el guante y prendió fuego al mediocampista: “... había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. El caso de Agustín es algo irremediable”, declaró, entre otras cosas.

. El centrodelantero también tuvo problemas con Carlos Zambrano en el entretiempo de un Racing-Boca por la Liga Profesional 2022 que terminaría consagrando al equipo de Hugo Ibarra.

. Meses atrás, se lo vio apartado de sus compañeros previo a un vuelo de los de la Ribera hacia Sucre (Bolivia).

Carlos Zambrano prendió fuego a Darío Benedetto

El ex zaguero central de Boca sacó chapa por su paso y sostuvo: “Gané cinco títulos en tres años. Boca no ganó ninguno todavía desde que me fui”. Los palmarés del aliancista incluye dos ligas profesionales (2020 y 2022), dos copas de la liga (2020 y 2022) y la Copa Argentina (2019-2020), más allá de sus títulos el defensor será recordado por su pelea con Darío Benedetto en pleno túnel rumbo al vestuario de la cancha de Racing.

En relación al origen del encontronazo, comentó en una reciente entrevista: “En el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina”.

Un gol en 2024

Darío Benedetto convirtió tan sólo un tanto en lo que va del año: fue el mencionado ante Tigre, de vaselina, frente al arquero del Matador Matías Tagliamonte.

Si bien el Pipa disputó 371 minutos en lo que va del año -sería un promedio de cuatro partidos en total- entre todas las competiciones que lo tuvieron presente a Boca Juniors (Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana), su aporte no deja de ser bajo.

Es decir, juega poco, no se le puede reclamar grandísima cantidad de goles, pero por también por algo es que ve tan pocos minutos en cancha.

El '9' alcanzó a Paulo Ángelo Valentim con 71 goles en la tabla histórica de artilleros del CABJ. El brasileño lo logró en 111 apariciones, Benedetto en 162. El centroatacante estuvo a tan solo seis gritos de igualar a Diego Latorre y a ocho de empardar a Ángel Clemente Rojas.

