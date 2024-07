Más cabaret: El palo de Darío Benedetto a Diego Martínez

Noches alegres, mañanas tristes Noches alegres, mañanas tristes

Las palabras del delantero tienen que ver con que, luego de celebrar un año más de vida, el pasado jueves 17 de mayo, el jugador no pudo completar el entrenamiento matutino a la par del grupo el viernes 18 del mismo mes, por lo que terminó haciendo trabajos de kinesiología. Allí fue donde Martínez lo interceptó y el Pipa le dijo la famosa frase que motivó el enojo del coach.

Hernán Feler, periodista deportivo, estuvo muy acertado al decir en TyC Sports este lunes (20/5): "Lo que más preocupa en Boca, es que en el Consejo piensan que Benedetto 'arrastra' a compañeros a comportarse como él".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1791910159142326520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1791910159142326520%7Ctwgr%5Ec1074d093e2a07483f6b4e4310ccbb73544034e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo-24%2Fboca-pipa-quilombetto-arrastra-sus-companeros-la-joda-n577389&partner=&hide_thread=false A pura cumbia, el ´Pipa´ Benedetto festejó su cumpleaños junto a El Pepo. pic.twitter.com/ow165i8agb — Diario Olé (@DiarioOle) May 18, 2024

La rescisión

Boca emitió un comunicado oficial en 'X' (antes Twitter) en donde despidió a uno de sus máximos goleadores en la historia.

"El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución. Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo poner fin al vínculo contractual que unía a Darío con el Club.

En sus dos etapas como jugador de Boca disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos, convirtiéndose en alguien muy querido por todo el pueblo boquense.

Queremos agradecer a Darío por su profesionalismo y dedicación durante su tiempo en nuestra institución, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos".

image.png Darío Benedetto. (Foto: Prensa Boca).

El palo de Darío Benedetto a Diego Martínez

Pasaron apenas cuatro días desde que abandonó la institución azul y oro.

Tras su despedida en el canal del club, en el que se mostró políticamente correcto, Darío Benedetto volvió a referirse a lo que fue su controversial fin de ciclo en el Xeneize. "Le pedí a Román (Riquelme) que me diera una mano, que entendía que mi ciclo estaba cumplido", comenzó diciendo sobre cómo se gestó su salida.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1815513275863273698&partner=&hide_thread=false "YO ME SENTÍA BIEN PARA COMPETIR CON CAVANI Y MERENTIEL"



Pipa Benedetto, sobre la competencia que tenía con el resto de delanteros de Boca, en un mano a mano exclusivo con TyC Sports.



@JulioPavoni pic.twitter.com/T3zoH3wvXs — TyC Sports (@TyCSports) July 22, 2024

No obstante, este lunes (22/7), en una entrevista con TyC Sports con Julio Pavoni, habló de cómo quedó su relación con Diego Martínez, quien fue el que decidió colgarlo tras su polémico cumpleaños y por su reprochable frase:

De Martínez me quedo más con la persona que con el entrenador. Tuvimos una linda charla donde quedó todo más que bien. Yo le dije que entendía todo y le pedí por favor que me diera una mano para mi salida De Martínez me quedo más con la persona que con el entrenador. Tuvimos una linda charla donde quedó todo más que bien. Yo le dije que entendía todo y le pedí por favor que me diera una mano para mi salida

Y añadió: "Después, lo que pasó al otro día en kinesiología y con el técnico queda ahí. Yo no salgo hablar, Que se sepa todo, eso es cero códigos. El cumple lo tenía organizado y no lo podía cancelar. Esto se arma antes. Festejé un cumpleaños nada más", en clara referencia al propio Martínez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1815514390533460017&partner=&hide_thread=false “Con Diego Martínez tuvimos una charla y aclaramos todo. Es un gran entrenador, me quedo con la persona".



Pipa Benedetto pic.twitter.com/KCDTBTZHY2 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 22, 2024

Se ve que, o el Pipa perdió la memoria, o terminó quedado desencantado por el DT ex Tigre y Huracán, ya que a comienzos del año deportivo, había dicho lo siguiente: "Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado y con el que juega todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo".

Para más información, leer: 'Boca: El Pipa Quilombetto la pudrió de nuevo y es trending topic'.

Embed Benedetto: "Hacía rato que no teníamos un técnico que hable con el que está pintado o el que juega todos los partidos". pic.twitter.com/SdS1x5afy8 — Hormiga Xeneize (@HormigaXeneize) February 6, 2024

Más frases de Darío Benedetto en TyC Sports

"Cuando Edi (Cavani) llega había dos puestos. Yo me sentía bien para competirle a los dos (a él y a Merentiel). Cuando juego el primero como titular fue con Tigre e hice un gol. Después jugué con Defensa y no volvió a jugar. Ahí la cabeza me hizo un click" .

. "Hubiese querido terminar de otro manera, de hecho, terminarlo de la manera que arranqué... Pero esto es fútbol y lo entiendo de esa manera. Igual sé que algo hice en Boca ".

de hecho, terminarlo de la manera que arranqué... Pero esto es fútbol y lo entiendo de esa manera. ". " El hincha de Boca me quiere. Yo lo siento hasta el día de hoy que me demuestran el cariño. Con el resto se perdió con razón porque el rendimiento mío no fue bueno".

Con el resto se perdió con razón porque el rendimiento mío no fue bueno". "Yo nunca me creí líder de Boca. Los líderes eran Marcos (Rojo), Chiquito (Romero) y ahora está Edi (Cavani). Para ser líder no sólo tenes que tener el apellido. Yo sí me creía un referente que acompañaba a los líderes".

Los líderes eran Marcos (Rojo), Chiquito (Romero) y ahora está Edi (Cavani). Para ser líder no sólo tenes que tener el apellido. Yo sí me creía un referente que acompañaba a los líderes". "Yo a Fabra siempre lo banqué. Hoy en día la mayoría de los jugadores se van enseguida y Fabra no se quiere ir. ¿Cuál es el último jugador que está hace nueve años en el club? Él. Hoy se van a los 22 años y está bien. Fabra no se fue nunca ".

". "Voy a seguir festejando mis cumpleaños, moleste a quién le moleste"

Seguí leyendo en Golazo24

Pullaro sobre la decisión de Di María: Lamentos, "garantías" y... contradicciones

Mascherano confirma la delantera de Argentina y tiene olor a River Plate

Antonio Rattín y el hecho que dio paso a las tarjetas en el fútbol

Calendario completo del fútbol olímpico de Paris 2024

Por qué el Pollo Vignolo no está relatando en ESPN