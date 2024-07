Calendario completo del fútbol olímpico de Paris 2024

Grupo D: Paraguay, Mali, Israel y Japón

Calendario Futbol Masculino Paris 2024

Miércoles 24 de julio (Fecha 1)

- Uzbekistán vs España: Hora: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- Argentina vs. Marruecos: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- Guinea vs Nueva Zelanda: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Egipto vs República Dominicana: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Irak vs Ucrania: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 2:00 pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Japón vs Paraguay: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 2:00 pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Mali vs Israel: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

- Francia vs Estados Unidos: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

Sábado 27 de julio (Fecha 2)

- Argentina vs Irak: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- República Dominicana: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- Ucrania vs Marruecos: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Uzbekistán vs Egipto: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Nueva Zelanda vs Estados Unidos: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 2:00pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Israel vs Paraguay: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 2:00 pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Francia vs Guinea: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

- Japón vs Mali: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

Martes 30 de julio (Fecha 3)

- República Dominicana vs Uzbekistán: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- España vs Egipto: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- Ucrania vs Argentina: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Marruecos vs Irak: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Estados Unidos vs Guinea: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 2:00 pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Nueva Zelanda vs Francia: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 2:00 pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Israel vs Japón: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

- Paraguay vs Mali: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

Viernes 2 de agosto (Cuartos de Final)

- Partido cuartos de final 1: 7:00 am CDMX | 9:00 am ET | 10:00 am (ARG, URU) | 9:00 am (CHI) | 8:00 am (COL, PER, ECU)

- Partido cuartos final 2: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

- Partido cuartos de final 3: 11:00 am CDMX | 1:00 pm ET | 1:00 pm ET | 2:00 pm (ARG, URU) | 1:00 pm (CHI) | 12:00 pm (COL, PER, ECU)

- Partido cuartos de final 4: 1:00 pm CDMX | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

Lunes 5 de agosto (Semifinales)

- Partido semifinal 1: 10:00 am CDMX | 12:00 pm ET | 1:00 pm (ARG, URU) | 12:00 pm (CHI) | 11:00 am (COL, PER, ECU)

- Partido semifinal 2: 1:00 pm | 3:00 pm ET | 4:00 pm (ARG, URU) | 3:00 pm (CHI) | 2:00 pm (COL, PER, ECU)

Jueves 8 de agosto

- Partido por el tercer lugar: 9:00 am CDMX | 11:00 am ET | 12:00 pm (ARG, URU) | 11:00 am (CHI) | 10:00 am (COL, PER, ECU)

Viernes 9 de agosto

- Partido por la medalla de oro: 10:00 am CDMX | 12:00 pm ET | 1:00 pm (ARG, URU) | 12:00 pm (CHI) | 11:00 am (COL, PER, ECU).

