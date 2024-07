México y la prueba de credibilidad con Rafa Márquez: dudas y certezas por igual

El ahora auxiliar del elenco nacional dejó su puesto como entrenador del Barca Atletic, una filial del club catalán que dirige desde hace algunas temporadas. De hecho, acababa de renovar contrato hasta 2025 hace menos de un mes, pero su corazón azteca latió más fuerte.

Opiniones encontradas sobre Rafa Márquez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FOXSportsMX/status/1814539509784088690&partner=&hide_thread=false "SE HABLA MUCHO DE RAFA MÁRQUEZ, AHÍ SÍ PUEDO CREER QUE HAY UN PROYECTO"



¿Cuánta credibilidad tiene la FMF y al Selección Mexicana desde lo de Qatar 2022 y el fracaso en Copa América?



"HA SIDO MENTIRA TRAS MENTIRA TRAS MENTIRA..." #LUP pic.twitter.com/m3eW6O1pNx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 20, 2024

Sin embargo, a pesar de ese recorrido como DT, para muchos no representa un lugar de legitimidad. "Una cosa es que haya sido emblemático como futbolista", señaló un escéptico periodista en el programa En cuestión de tiempo. No obstante, el resto de la mesa lo contradijo. " Que termine siendo el técnico en 2030, no suena mal ni descabellada esta idea", dijo una periodista. "Como que nos tardamos no en despertar y traer gente realmente que sabe de futbol mexicano", agregó otro.

El más criterioso aportó: "Démosle calma al proyecto, recién se va iniciando. Nos quejamos de lo que pasó con Jimmy (Lozano) por su inexperiencia, hoy se estén juntando ambas partes. Javier con la experiencia y todo el bagaje que tiene, técnico mundialista en Europa, y hoy Rafa con esa apertura a embonar esa experiencia con esa actualización dentro del futbol... creo que puede ser buena, vamos a darle un voto de confianza".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/futpicante/status/1815461497554039013&partner=&hide_thread=false "Ser auxiliar de tu país en una Copa del Mundo es mucho más que estar en las filiales del Barcelona".



Contundente mensaje de @AlvaritoMorales sobre la decisión de Rafa Márquez.



¿Ustedes qué dicen? pic.twitter.com/fr1rF2hJyl — Futbol Picante (@futpicante) July 22, 2024

En el programa Fútbol Picante, aseguraron: "Yo tengo mis dudas. Yo creo que en el Barcelona tendría mejor proyección". No fue la única respuesta: "Hace bien Rafa Márquez, yo entiendo que ser auxiliar de tu país en una Copa del Mundo es mucho más que estar en las filiares del Barcelona".

"Quizá el Barcelona ya le dio a entender ´Tú eres técnico hasta aquí, pero no para el primer equipo, y quizá por eso dice ´pues entonces no´", se preguntó otro periodista de la mesa del programa de TV.

"Se habla mucho de Rafa Márquez. Yo ahí sí puedo creer que hay un proyecto", se llegó a decir también.

