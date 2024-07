"Argentina buscó los penales": El colombiano Jhon Córdoba sigue lamentando la final

ARGENTINABUSCOLOSPENALESELCOLOMBIANOJHONCORDOBASIGUELAMENTANDOLAFINALFOTO1.jpg Jhon Córdoba, goleador de Colombia en la Copa América 2024, acusó a la Argentina de “buscar los penales” y lamentó que “tuvieron suerte”.

Jhon Córdoba se despachó contra Argentina

En un reportaje que concedió a ESPN Colombia, el goleador cafetero expresó: “Creo que no tuvimos la suerte necesaria. Ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”.