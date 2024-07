De Marcos Rojo a Marcos Roto: Otra lesión y los hinchas explotaron

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fr4nket/status/1814319237680218599&partner=&hide_thread=false nunca defrauda marcos roto https://t.co/JCIAdq40oo — ket (@fr4nket) July 19, 2024

Por lo tanto, un usuario identificado con River Plate publicó un mensaje con varios memes: “Se volvió a lesionar Marcos Roto”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Gabriel18598561/status/1814326787402301868&partner=&hide_thread=false Se volvio a lesionar Marcos Roto pic.twitter.com/4ZHvBLP7GJ — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) July 19, 2024

Al mismo tiempo, @gabrielbarberis lanzó: “’Marcos Rojo se volvió a lesionar’. Creo que este Twit lo colocaré como fijo para impresionar todo el año la actualización de mi info. #Marcos Roto”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/gabrielbarberis/status/1814324107225522643&partner=&hide_thread=false "Marcos Rojo se volvió a lesionar".

Creo que este Twit lo colocaré como fijo para impresionar todo el año la actualización de mi info.#Marcos Roto — Gabriel Barberis (@gabrielbarberis) July 19, 2024

Marcos Rojo y su profesionalismo

Meses atrás, el defensor se había defendido de las críticas por su falta de profesionalismo por las repetidas expulsiones: “Acepto las críticas y sé cómo es el juego. Siempre jugué así, soy muy impulsivo. No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Jamás lo hice y jamás voy a jugar para hacerme expulsar”.

DEMARCOSROJOAMARCOSROTOOTRALESIONYLOSHINCHASEXPLOTARONFOTO2.jpg Marcos Rojo volvió a lesionarse y es duda para la revancha de Boca ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, los hinchas explotaron.

“Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro. Voy a aceptar este momento, a meterle, tratar de seguir mejorando y de seguir ayudando a Boca y a todos mis compañeros, que es lo que siempre hago”, agregó.

A su vez, Rojo reprochó que lo señalaran por salir con su familia a un cumpleaños: “No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel”.

Marcos Rojo y la salida por el cumpleaños de Darío Benedetto

Otro de los motivos que tuvo a Marcos Rojo como foco de los cuestionamientos de los hinchas de Boca fue su salida a un boliche por el cumpleaños de Darío Benedetto la noche anterior a un entrenamiento, donde participaron varios jugadores del plantel que capitanea. “Tengo una gran amistad con él, pegamos muy buena onda. Lo del cumpleaños fui con mi mujer, fuimos en familia. Estaba lesionado en ese momento. No tenía que entrenar con el grupo”, aseguró en Radio La Red. “No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel”, concluyó.

La opinión de Juan Román Riquelme sobre los picados

En febrero de 2022, luego de que Rojo también protagonizara un picado bajo la lluvia junto a Agustín Almendra y Gastón Ávila, ambos por entonces en el club, el actual presidente Juan Román Riquelme ejemplificó con su propia experiencia: “Hemos ganado el torneo argentino del 98, 99 y cuando jugamos la primera Libertadores en el 2000, yo jugaba la Copa, no el día domingo, y me iba a jugar los torneos de plata con mis amigos. Me lastimaba los tobillos, llegaba el lunes y Bianchi me preguntaba cómo estaba. Bianchi sabía todo, nunca le mentí”.

DEMARCOSROJOAMARCOSROTOOTRALESIONYLOSHINCHASEXPLOTARONFOTO3.jpg Marcos Rojo volvió a lesionarse y es duda para la revancha de Boca ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana, los hinchas explotaron.

En la misma línea, Riquelme agregó: “Voy a morir siendo futbolista, sin dudas. A mí no me cambia si quieren jugar un picado con los amigos, quiero que disfruten el club. Hay que cuidarse, respetar a los hinchas, pero de vez en cuando jugar un picado con los amigos no hace mal a nadie. Los amigos son lo más grande que hay y hay que cuidarlos mucho”.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia

En tanto, durante la mañana de este viernes (19/07), el entrenador Diego Martínez paró el probable equipo que enfrentará el domingo a Defensa y Justicia, a las 20, en Florencio Varela, por la superliga.

El equipo que este mismo viernes (19/07) se entrenó formó con Javier García, pero el domingo atajará Romero; Dylan Gorosito (18 años), Gary Medel, Mateo Mendía (jugaría Lautaro Di Lollo), Frank Fabra; Tomás Belmonte, Pol Fernández, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y Milton Giménez o Miguel Merentiel

Tras la práctica, el goleador Benedetto se despidió de sus compañeros, luego de haber rescindido este último jueves 18/07 el contrato que lo unía con Boca Juniors.

Más notas de Golazo24

Viral: Kun Agüero defendió a las SAD y a Coscu no le gustó

Escandaloso debut de Independiente Rivadavia y Villa avisa que hace "las cosas bien"

Demba Ba le recordó a la Argentina haber recibido nazis en los 40'

Cuántas fechas de suspensión recibiría Enzo Fernández por el canto racista

Ángel Di María, caliente contra Rosario Central: "Qué manera de hacer campaña"

La Finalissima no se jugará en 2025