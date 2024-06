Boca minimizó una nueva polémica de Marcos Rojo y explotan los hinchas

BOCAMINIMIZOUNANUEVAPOLEMICADEMARCOSROJOYEXPLOTANLOSHINCHASFOTO2.jpg Boca minimizó, hasta el momento, el nuevo escándalo en el que estuvo involucrado el defensor Marcos Rojo y crece la bronca de los hinchas xeneizes.

Marcos Rojo y su profesionalismo

Hace unos días, el defensor se había defendido de las críticas por su falta de profesionalismo por las repetidas expulsiones: “Acepto las críticas y sé cómo es el juego. Siempre jugué así, soy muy impulsivo. No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Jamás lo hice y jamás voy a jugar para hacerme expulsar”.

“Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro. Voy a aceptar este momento, a meterle, tratar de seguir mejorando y de seguir ayudando a Boca y a todos mis compañeros, que es lo que siempre hago”, agregó.

A su vez, Rojo reprochó que lo señalaran por salir con su familia a un cumpleaños: “No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel”.

Marcos Rojo y la salida por el cumpleaños de Darío Benedetto

Otro de los motivos que tuvo a Marcos Rojo como foco de los cuestionamientos de los hinchas de Boca fue su salida a un boliche por el cumpleaños de Darío Benedetto la noche anterior a un entrenamiento, donde participaron varios jugadores del plantel que capitanea. “Tengo una gran amistad con él, pegamos muy buena onda. Lo del cumpleaños fui con mi mujer, fuimos en familia. Estaba lesionado en ese momento. No tenía que entrenar con el grupo”, aseguró en Radio La Red. “No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel”, concluyó.

La opinión de Juan Román Riquelme sobre los picados

En febrero de 2022, luego de que Rojo también protagonizara un picado bajo la lluvia junto a Agustín Almendra y Gastón Ávila, ambos por entonces en el club, el actual presidente Juan Román Riquelme ejemplificó con su propia experiencia: “Hemos ganado el torneo argentino del 98, 99 y cuando jugamos la primera Libertadores en el 2000, yo jugaba la Copa, no el día domingo, y me iba a jugar los torneos de plata con mis amigos. Me lastimaba los tobillos, llegaba el lunes y Bianchi me preguntaba cómo estaba. Bianchi sabía todo, nunca le mentí”.

En la misma línea, Riquelme agregó: “Voy a morir siendo futbolista, sin dudas. A mí no me cambia si quieren jugar un picado con los amigos, quiero que disfruten el club. Hay que cuidarse, respetar a los hinchas, pero de vez en cuando jugar un picado con los amigos no hace mal a nadie. Los amigos son lo más grande que hay y hay que cuidarlos mucho”.

