Así juega Giuliano Simeone, el hijo del Cholo que hace dudar a Mascherano

Simeone quería volver a jugar. No solo por sus ganas, no solo por el deseo de un juvenil de 21 años que quería demostrar que podía, no solo por su motivación de volver a compartir con sus compañeros el día a día. También porque su equipo lo necesitaba. El Alavés, club donde está a préstamo, se jugó mucho esta última temporada en la Primera División de La Liga. Coqueteó con el descenso, pero terminó salvándose. Y el argentino fue importante.