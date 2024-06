Argentina: A 22 años del gran fracaso de Marcelo Bielsa

El partido

El partido con Suecia se jugó a las 2:30 de la mañana del miércoles 12 de junio de 2002, la previa se hizo eterna, asado, fernet, café, dulce, salado, picada, ya no había más nada que comer o tomar para parar con la ansiedad, y no era para menos, si Argentina no ganaba se volvía increíblemente en primera ronda.