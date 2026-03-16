Finalissima: ¿Por qué desapareció durante décadas? La fascinante historia del duelo UEFA-CONMEBOL.

En 1993 la jugaron Argentina que venía de ser campeón de América en 1991 y Dinamarca, sorpresivo ganador de la Euro 92 (no se clasificó y lo invitaron a último momento por la descalificación de Yugoslavia por la guerra de los Balcanes). El partido se jugó en Mar del Plata y Argentina con Diego Maradona se impuso por penales.

La última edición oficial y con el nombre ya de Finalissima la volvió a ganar Argentina. El elenco albiceleste venía de ganar la Copa América 2021 y su rival fue Italia que ganó la Euro 2021. El resultado fue 3-0 para Argentina.

image Brasil ganó dos ediciones no oficiales de la Finalissima, en 1989 y 1998.

Las ediciones extraoficiales

Las ediciones de 1989, 1998 y 2013 fueron de carácter extraoficial ya que FIFA no autorizó a que sean consideradas oficiales, recordemos que en esas épocas el torneo lo organizaba FIFA bajo el nombre de Copa Artemio Franchi a diferencia de la actualidad donde lo organizan UEFA y Conmebol sin participación de FIFA.

Las de 1989 y 1998 fueron ganadas ambas por Brasil que venía de ganar la Copa América 89 y 97. En la primera venció a Países Bajos que había ganado la Euro 88 y en la segunda a Alemania que venía de ser campeón en la Euro 96. Ambas por el mismo resultado 1-0.

La última de carácter no oficial fue en 2013. Uruguay campeón de América en 2011 y España ganador de la Euro 2012 se enfrentaron en un amistoso que no tuvo carácter de Finalissima oficial y el triunfo fue para los europeos por 3-1.

Finalissima Argentina España Scaloni y De La fuente se quedaron con las ganas de jugar la Finalissima.

La Finalissima cancelada

La Finalissima se canceló en 3 ocasiones, en 2016, en 2018 y en 2026 todas canceladas por el mismo motivo, falta de acuerdos entre UEFA y Conmebol.

En 2016 los presidentes de UEFA y Conmebol acordaron reflotar el torneo. El flamante bicampeón de América era Chile y el rey de Europa la Portugal de Ronaldo. El partido se iba a jugar ese mismo año, estaba pactado para fines de 2016, pero Chile lo quiso postergar hasta junio de 2017, momento en que se jugó la Copa Confederaciones y no hubo lugar para la Finalissima.

La edición de 2018 también fue cancelada, pero esta vez iban a participar 4 equipos. Chile iba como campeón de América, Argentina como el subcampeón, Portugal como campeón de Europa y Francia como subcampeón. Estaba todo acordado para que se jugara en marzo de 2018 en Milán, pero el destape del escándalo FIFA hizo que todo se suspendiera.

La de 2026 ya es conocida, Argentina y España debían enfrentarse en Qatar, pero por el conflicto bélico, sumado al desacuerdo entre AFA, RFEF, Conmebol y UEFA el partido se terminó cancelando. Ahora ambas selecciones llegarán al Mundial sin amistosos y encima pueden cruzarse en 16vos de final.

De 9 ediciones de la Copa Artemio Franchi/Finalissima fueron 3 jugadas de forma oficial, 3 de manera amistosa y 3 fueron canceladas. Una copa bastante tumultuosa.

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