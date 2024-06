Chau billetes de $10.000: Qué hacer con ellos si los cajeros automáticos los rechazan

Qué cajeros y bancos rechazan los billetes de $10.000

Este problema no está limitado a una institución bancaria en particular, sino que parece ser más generalizado y afecta a varios bancos en todo el país. Los usuarios han reportado dificultades al intentar depositar o retirar billetes de esta denominación en los cajeros automáticos, lo que sugiere que el problema es sistémico y no se limita a una sola entidad bancaria.