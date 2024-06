Jornada decisiva en el Senado para Ley Ómnibus y 'paquete fiscal' (y Javier Milei)

Miércoles 12/06 en la caldera del Senado de la Nación con Javier Milei dando un discurso por la tarde y marchándose de viaje luego, ¿con o sin quorum? ¿Cón o sin sanción de 2 proyectos de leyes 'fundacionales' para él? Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros, a cargo de una operación compleja. Por el viaje del Presidente (a recibir un premio personal, no es viaje de Estado), la vicepresidenta Victoria Villarruel no podrá conducir la sesión en sus etapas principales ya que estará a cargo de la Presidencia de la Nación. Aparece entonces el gran debate: ¿puede votar 2 veces, en caso de ser necesario, el presidente provisional, el senador Germán Abdala? La Constitución Nacional afirma que un senador tiene 1 voto, no 2 votos. Pero el Reglamento tiene una interpretación laxa. En una ocasión la presidenta provisional anterior, senadora Claudia Abdala de Zamora (Unión por la Patria), logró que su voto fuese contado como 2 votos. Sin duda será un debate intenso. Otro es la advertencia de 2 senadores santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, acerca de que todo lo que se modifique en el Senado será otra vez modificado en Diputados. O sea que el oficialismo no cumplirá sus compromisos. Por esto, ellos invitan a no dar quorum. De hecho su negativa a dar quorum forzó al senador Martín Lousteau a tener que garantizar con el suyo el inicio de la sesión. ¿Negoció algo más Lousteau con Villarruel en la noche del martes 11/06? ¿O lo hizo seguro de que podrá imponer múltiples cambios al proyecto del Ejecutivo recortado en Diputados? Otro enigma. Lousteau presentó 2 dictámenes muy completos y alternativos. Por lo tanto, el tratamiento en particular de ambas iniciativas -Ley Ómnibus y 'Paquete Fiscal'- se anticipa muy intenso. Vamos a la crónica minuto a minuto: