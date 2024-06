Sebastián Sosa, denunciado por abuso sexual, en la mira del exclub de Caruso Lombardi

Los jugadores señalados son Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abel Osorio y José Ignacio Florentín, según confirmó al portal Infobae Patricia Neme, abogada querellante del caso. El expediente por el delito de abuso sexual con acceso carnal es investigado Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual N° 1.

En la denuncia realizada por la periodista constan los nombres de los jugadores y se detalla que “el día sábado 02 de marzo a horas 22:00 cuando terminó el partido de Primera División entre ATLÉTICO DE TUCUMÁN Y VÉLEZ SARSFIELD, hizo contacto con un jugador de fútbol del club Vélez Sarsfield de nombre SEBASTIAN SOSA, el cual le mandó mensajes mediante la aplicación Instagram para invitarla hotel HILTON UBICADO EN CALLE PIEDRAS Y MIGUEL LILLO, a lo que ella aceptó, por lo que se constituyó a dicho hotel, llegando a horas 00:40 aprox. ya del día 03/03/2024”.

La denuncia continúa: “Subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador SEBASTIAN SOSA, al ingresar a la habitación observa que también se encontraban los jugadores BRAIN CUFRE, ABIEL OSORIO Y JOSE IGNACIO FLORENTIN, con los cuales comenzó a compartió unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida. Fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05:30 aprox. cuando se sintió un poco mejor logró pedir un uber y se retiró a su domicilio”.

En el documento oficial se destaca además una comunicación judicial que establece: “De lo sucedido se procedió a entablar comunicación con la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual Nro. 1, en la persona de su Secretario Dr. Javier Gonzalo, quien enterado de los pormenores de la presente denuncia dispuso que se le hagan los exámenes de rigor a la víctima, se secuestren las prendas de vestir que hizo entrega la víctima en esta división y que se realice las extracciones fílmicas de las cámaras de seguridad del hotel HILTON”.

Los antecedentes que involucraron a jugadores de Vélez

El hecho remite al episodio ocurrido el 3 de diciembre de 2020, en un asado organizado por Juan Martín Lucero, delantero de Vélez Sarsfield, en una casa en el country Camino Real que había alquilado, en la zona de Boulogne. Otros jugadores del plantel de Vélez estaban allí, Ricardo Centurión, Thiago Almada, Miguel Brizuela, acompañados de varias mujeres, así como el DT Juan José Delbene Acuña.

Tras el encuentro, una de las mujeres se presentó en una comisaría de la Policía Bonaerense para acusar a Brizuela y a Almada de violarla en un ataque grupal en la casa de Camino Real, una denuncia que fue ampliada con el patrocinio de la abogada Raquel Hermida Leyenda. Luego de permanecer varios meses prófugo, Delbene Acuña fue detenido en julio de 2021 por la PFA.

Ricardo Caruso Lombardi pegó el portazo en Miramar Misiones tras insultar a un árbitro

Ricardo Caruso Lombardi renunció tras protagonizar un verdadero escándalo en el partido entre Miramar Misiones y Liverpool por el Torneo de Uruguay con insultos contra el árbitro.

El equipo que dirigía Caruso Lombardi marcha último en el campeonato uruguayo, y encima Liverpool le dio vuelta el partido de forma agónica. Hay que mencionar que Ricardo Caruso Lombardi dejó el cargo luego de seis partidos.

La expulsión de Ricardo Caruso Lombardi y los insultos contra los árbitros

En este contexto, Caruso Lombardi explotó y se fue expulsado. Sin embargo, tras ver la roja, le propinó una catarata de insultos al colegiado.

El exentrenador de Racing y San Lorenzo, incluso, se negaba a retirarse hasta que tuvo que intervenir el cuarto árbitro.

El polémico director técnico de Miramar Misiones fue expulsado por el árbitro Javier Freres por protestar, tras decirle: “Te van a aplaudir. Negro de m..., jetón. No me voy a ir, mirá el VAR”.

¿Cuál fue el episodio que disparó la bronca de Ricardo Caruso Lombardi?

A los 94 minutos del encuentro, cuando la victoria de Liverpool estaba por concretarse, Guzmán Pereira le dio un codazo a Matías Ocampo en una pelota dividida y el referí le mostró la segunda tarjeta amarilla. Miramar Misiones quedaba así con nueve jugadores, tras haber sufrido la expulsión de Matías Aguirregaray a los 12’ del segundo tiempo. Fue en ese momento que Caruso Lombardi explotó: “Ni foul fue, ni foul fue. Ah, te van a aplaudir, te van a aplaudir. Mirá el VAR”, le reclamó a Fretes, quien sin dudar le mostró también la tarjeta roja al polémico técnico.

El fuerte repudio a las expresiones de Ricardo Caruso Lombardi

Esta escena lamentable provocó el repudio de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, quien a través de un comunicado repudió el hecho: “La Audaf considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo u otras formas de violencia”.

A su vez, el encargado de la contratación del argentino en Miramar Misiones aseguró que “no me representa ni me siento identificado con lo que dijo ayer Caruso Lombardi”.

Edgardo Lasalvia, asesor de la SAD que maneja al club uruguayo, agregó en Carve Deportiva que “veo a Miramar más preocupado por lo que cobran los jueces que en ganar”.

¿Qué hizo Ricardo Caruso Lombardi tras los exabruptos?

El entrenador reconoció su error y pidió disculpas públicas. Lo hizo a través de su cuenta de X (ex twitter).

“En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Ferez, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden, más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera”, publicó en sus redes sociales.

Las polémicas de Ricardo Caruso Lombardi en el fútbol uruguayo

No es la primera vez que el entrenador argentino protagoniza un episodio que da de qué hablar en su nuevo equipo, el cual ascendió a primera división la pasada temporada. En la derrota ante Nacional por 2 a 1 en la octava fecha, en el segundo partido de Caruso Lombardi en el cargo, estalló contra el árbitro Hernán Heras y contra el VAR: “Es imposible que haya cobrado offside en el segundo gol nuestro. Parecía que no lo quería cobrar. No es que hubo una equivocación; está como 30 centímetros habilitado, es clarísimo. Salvo que hagan las líneas como en Argentina, que las hacen curvas...”. Y luego fue más allá: “Están viendo las imágenes y ven que no es offside. No me vengan con el VAR, yo sé que el VAR es trucho”.

