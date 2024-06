Triunfo de Vinicius: primera condena por racismo en la historia de España

La respuesta de Vinicius ante el fallo de la Justicia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/vinijr/status/1800180515317633169&partner=&hide_thread=false Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol".



Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por… https://t.co/NdezpJBjF2 — Vini Jr. (@vinijr) June 10, 2024

El jugador brasileño se hizo eco de la condena judicial, y publicó en su cuenta de Twitter. "Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente jugar al fútbol. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un atormentador de racistas", escribió.

"Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…", añadió Vini.

Más contenido en Golazo24

Balón de Oro: ¿Lo gana Vinicius? Ojo con Messi y Ronaldo

Neymar determinó que el Balón de Oro será Vinicius

Chilavert Vs Vinicius Jr por llorar por racismo: "El fútbol es para hombres"

Vinicius Jr. lloró por el racismo que sufre en España