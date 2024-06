Neymar determinó que el Balón de Oro será Vinicius

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/InvictosSomos/status/1797115915613405383&partner=&hide_thread=false ¿Envidia de Neymar porque Vinicius y Rodrygo ya tienen más títulos de UEFA Champions League que él? Nada de eso. En cuanto los vio consagrarse campeones en Wembley, los felicitó públicamente: "Felicidades, mis chicos. Muy feliz por ustedes". Orgulloso de sus compatriotas y… pic.twitter.com/37uleeydWT — Invictos (@InvictosSomos) June 2, 2024

Luego, en una entrevista, Neymar dijo lo siguiente respecto a la posibilidad de Vini de ganar el Balón de Oro "Tenemos una relación maravillosa, amo a Vini. Es un gran amigo que me dio el fútbol. Hizo una gran temporada, definitivamente lo apoyaré para el balón de oro. Pienso que no hay otro que no sea él".