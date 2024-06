Misterioso despido en ESPN: Quique Wolff se fue del canal

El periodista indicó:

Nos despedimos de lo que fue nuestra casa por 24 años. Tanto tiempo, más de 1000 programas, distintas escenografías, mucha música e innumerables charlas de fútbol. Estamos eternamente agradecidos a todos los que trabajaron tantos años en este programa, para que todos ustedes puedan disfrutarlo en sus casas...No tenemos dudas que la caprichosa seguirá rodando y seguramente nos volvamos a encontrar

Se presume que la salida de Quique de ESPN está atada a la cancelación del proyecto que siente como propio y que nadie más podrá comandar, 'Simplemente Fútbol'.

image.png Miguel Simón y Quique Wolff, histórica dupla de ESPN que ya no va más.

Quique Wolff, despedido de ESPN

El reconocido periodista deportivo fue cesado de la cadena de deportes de ESPN, tras 25 años en la televisión.

En declaraciones radiales para 'Todo Pasa', segmento conducido por Matías Martin, Wolff reveló detalles sobre su salida de la cadena de Disney.

"En ESPN sí, no mi ciclo de trabajo. 25 años, era un montón. Simplemente Fútbol tiene más de 30 años. Decisiones que se toman, no la tomé yo", expresó.

Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol

Las gracias

Quique Wolff agradeció a ESPN, a sus colegas y a la gente, luego de confirmarse su salida del canal.

"Gracias a todos mis compañeros de ESPN!! A mis colegas, a los que trabajan en la producción y detrás de cámara quiero decirles que fue un placer compartir tantos años con ustedes. Ojalá nos volvamos a encontrar", escribió en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Y a ustedes, que están del otro lado también quiero agradecerles por tanto cariño todos estos años !! Simplemente Fútbol es de todos nosotros, los que amamos este deporte, y mientras la caprichosa siga rodando ahí nos encontraremos!!".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Quique Wolff (@wolffquique)

