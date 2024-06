Alexis Mac Allister: Rumores de infidelidad con modelo y panelista de ESPN

El affaire se habría desatado nada más y nada menos que en el cumpleaños de Rodrigo De Paul. Según el productor y periodista de espectáculos, el futbolista del Liverpool estuvo toda la noche a los besos en plena fiesta.

Alexis Mac Allister en offside: Quién es Rocío Robles

“No hay imágenes porque no había celulares -estaban prohibidos-. Me cuentan que la buscó toda la noche y ella termina accediendo”, siguió detallando Ochoa.

Rocío Robles fue bailarina en el Bailando de Marcelo Tinelli y estuvo en pareja con Thiago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana. Luego, se mudó a México pero decidió volver al país con ganas de regresar a la televisión. Además, reveló que es una apasionada del fútbol y estudia periodismo deportivo.

Ahora, la modelo e influencer argentina se encuentra como panelista en ESPN. "Volver a Argentina, nada más ni nada menos que a ESPN, con un gran amigo Martín Souto. Gracias querido por convocarme para esta aventura”, escribió en su cuenta de Instagram.

Embed - Rocio Robles on Instagram: "Otra semanita de F3 x @espnargentina" View this post on Instagram A post shared by Rocio Robles (@rocioroblesok)

