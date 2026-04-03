San Lorenzo 1-0 Estudiantes: El Ciclón pegó justo, aguantó y se quedó con los tres puntos

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Resúmen del primer tiempo

El primer tiempo se puede resumir en la efectividad de San Lorenzo y la falta de contundencia de Estudiantes. El Ciclón pudo aprovechar la única situación clara que tuvo contra el Pincha que arrancó el partido bastante dormido, sin la tensión necesaria para afrontar duelos. Insaurralde fue el encargado de abrir el marcador en a los 10 minutos.

A partir de acá el partido se hizo de ida y vuelta con un Estudiantes mucho más metido, generando situaciones claras de gol pero fallando en la puntada final o incluso en la concreción de cara al arco. Facundo Farías fue figura excluyente del Pincha con jugadas de gran factura pero pecando a la hora de mandar la pelota al fondo de la red.

Los primeros 45 minutos terminaron con un Estudiantes buscando sin parar la igualdad y con un San Lorenzo apagado, que apostó todo a alguna contra sin ser punzante como el inicio del encuentro. Se viene el segundo tiempo en el Nuevo Gasómetro.