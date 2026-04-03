En un partido que tuvo de todo San Lorenzo se quedó con la victoria ante Estudiantes de La Plata por 1-0 con gol de Manuel Insaurralde por la fecha 13 del Torneo Apertura. Con este resultado el Ciclón se mete en la octava posición de la Zona A, último lugar de clasificación a los octavos de final.
San Lorenzo 1-0 Estudiantes: El Ciclón pegó justo, aguantó y se quedó con los tres puntos
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En un partido de locos, San Lorenzo se quedó con la victoria por 1-0 ante Estudiantes gracias al gol de Insaurralde.
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21:28
Fin del partido: San Lorenzo ganó por 1-0
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¡Se lo perdió Auzmendi!
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Buena atajada de Gill que protege la ventaja de San Lorenzo
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¡Lo tuvo Estudiantes!
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¡Se lo perdió San Lorenzo!
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Expulsado Tomás Palacios en Estudiantes
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Estudiantes domina pero no logra convertir
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Estudiantes desperdició otra chance para anotar
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Empezó el segundo tiempo
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Resúmen del primer tiempo
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Terminó el primer tiempo
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Nuevo errado de Estudiantes que ya merece el empate
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Farías otra vez lo tuvo para Estudiantes
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Partido de ida y vuelta en el Nuevo Gasómetro
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¡Increíble lo que erró Estudiantes!
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Estudiantes se acerca al arco de San Lorenzo
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GOOOOOLLL DE SAN LORENZO
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Partido muy trabado en el Nuevo Gasómetro
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Empezó el partido
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San Lorenzo y Estudiantes con formaciones confirmadas
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17:57
TV: Dónde ver San Lorenzo vs Estudiantes
Resúmen de la victoria de San Lorenzo
El encuentro tuvo emociones de principio a fin con dos equipos que mostraron facetas diferentes a lo largo de los 90 minutos. El choque comenzó con un San Lorenzo muy enchufado a diferencia de Estudiantes que no pudo hacer pie de entrada en el Nuevo Gasómetro. Cuando el duelo estaba aún en fase de reconocimiento, el Ciclón pegó primero y abrió el marcador a los 10 minutos gracias a una buena jugada del Perrito Barrios y el remate final de Manuel Insaurralde.
El gol, lejos de potenciar a San Lorenzo lo aplacó, mientras que Estudiantes empezó a jugar cada vez más cerca del arco rival con Facundo Farías como el gran abanderado de la ofensiva. Las chances para empatar comenzaron a llegar al por mayor para el Pincha pero al mismo tiempo la falta de efectividad mantenía al Ciclón con la ventaja en el marcador.
El primer tiempo finalizó con el conjunto platense mucho mejor y de igual manera comenzó el segundo, con la intención clara de buscar el gol del empate. Cuando parecía que Estudiantes estaba cerca de encontrar la igualdad llegó la expulsión de Tomás Palacios a los 65 minutos y todo cambió para el Pincha así como también para San Lorenzo.
Con el hombre de más, la gente a favor y un diluvio que modificó el escenario del partido, San Lorenzo comenzó a tener muchas chances de gol que no logró aprovechar para terminar con tranquilidad el partido. Estudiantes con más corazón que fútbol también buscó lastimar pero no volvió a mostrar el buen fútbol que tuvo en el primer tiempo.
Tres puntos vitales para San Lorenzo
Finalmente San Lorenzo se quedó con la victoria por 1-0, sumando así tres puntos importantísimos ya que logra ubicarse en la octava posición de la Zona A del Torneo Apertura con 17 unidades, justo en el momento que empiezan a definirse los clasificados a los octavos de final. El Pincha, más allá de la derrota, sigue bien ubicado ya que está segundo con 22 puntos.
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