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San Lorenzo 1-0 Estudiantes: El Ciclón pegó justo, aguantó y se quedó con los tres puntos

San Lorenzo venció a Estudiantes por 1-0 con gol de Insaurralde. FOTO: SAN LORENZO

San Lorenzo venció a Estudiantes por 1-0 con gol de Insaurralde. FOTO: SAN LORENZO

San Lorenzo venció a Estudiantes por 1-0 con gol de Insaurralde. FOTO: SAN LORENZO

San Lorenzo venció a Estudiantes por 1-0 con gol de Insaurralde. FOTO: SAN LORENZO

En un partido de locos, San Lorenzo se quedó con la victoria por 1-0 ante Estudiantes gracias al gol de Insaurralde.

3 de abril de 2026 - 17:56
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En un partido que tuvo de todo San Lorenzo se quedó con la victoria ante Estudiantes de La Plata por 1-0 con gol de Manuel Insaurralde por la fecha 13 del Torneo Apertura. Con este resultado el Ciclón se mete en la octava posición de la Zona A, último lugar de clasificación a los octavos de final.

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Resúmen de la victoria de San Lorenzo

El encuentro tuvo emociones de principio a fin con dos equipos que mostraron facetas diferentes a lo largo de los 90 minutos. El choque comenzó con un San Lorenzo muy enchufado a diferencia de Estudiantes que no pudo hacer pie de entrada en el Nuevo Gasómetro. Cuando el duelo estaba aún en fase de reconocimiento, el Ciclón pegó primero y abrió el marcador a los 10 minutos gracias a una buena jugada del Perrito Barrios y el remate final de Manuel Insaurralde.

El gol, lejos de potenciar a San Lorenzo lo aplacó, mientras que Estudiantes empezó a jugar cada vez más cerca del arco rival con Facundo Farías como el gran abanderado de la ofensiva. Las chances para empatar comenzaron a llegar al por mayor para el Pincha pero al mismo tiempo la falta de efectividad mantenía al Ciclón con la ventaja en el marcador.

El primer tiempo finalizó con el conjunto platense mucho mejor y de igual manera comenzó el segundo, con la intención clara de buscar el gol del empate. Cuando parecía que Estudiantes estaba cerca de encontrar la igualdad llegó la expulsión de Tomás Palacios a los 65 minutos y todo cambió para el Pincha así como también para San Lorenzo.

Con el hombre de más, la gente a favor y un diluvio que modificó el escenario del partido, San Lorenzo comenzó a tener muchas chances de gol que no logró aprovechar para terminar con tranquilidad el partido. Estudiantes con más corazón que fútbol también buscó lastimar pero no volvió a mostrar el buen fútbol que tuvo en el primer tiempo.

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Tres puntos vitales para San Lorenzo

Finalmente San Lorenzo se quedó con la victoria por 1-0, sumando así tres puntos importantísimos ya que logra ubicarse en la octava posición de la Zona A del Torneo Apertura con 17 unidades, justo en el momento que empiezan a definirse los clasificados a los octavos de final. El Pincha, más allá de la derrota, sigue bien ubicado ya que está segundo con 22 puntos.

Minuto a minuto

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Fin del partido: San Lorenzo ganó por 1-0

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¡Se lo perdió Auzmendi!

El delantero tuvo el segundo de San Lorenzo

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Buena atajada de Gill que protege la ventaja de San Lorenzo

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¡Lo tuvo Estudiantes!

Meza no aprovechó una situación clara de gol

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¡Se lo perdió San Lorenzo!

Auzmendi reventó el travesaño

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Expulsado Tomás Palacios en Estudiantes

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Estudiantes domina pero no logra convertir

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Estudiantes desperdició otra chance para anotar

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Empezó el segundo tiempo

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Resúmen del primer tiempo

El primer tiempo se puede resumir en la efectividad de San Lorenzo y la falta de contundencia de Estudiantes. El Ciclón pudo aprovechar la única situación clara que tuvo contra el Pincha que arrancó el partido bastante dormido, sin la tensión necesaria para afrontar duelos. Insaurralde fue el encargado de abrir el marcador en a los 10 minutos.

A partir de acá el partido se hizo de ida y vuelta con un Estudiantes mucho más metido, generando situaciones claras de gol pero fallando en la puntada final o incluso en la concreción de cara al arco. Facundo Farías fue figura excluyente del Pincha con jugadas de gran factura pero pecando a la hora de mandar la pelota al fondo de la red.

Los primeros 45 minutos terminaron con un Estudiantes buscando sin parar la igualdad y con un San Lorenzo apagado, que apostó todo a alguna contra sin ser punzante como el inicio del encuentro. Se viene el segundo tiempo en el Nuevo Gasómetro.

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Terminó el primer tiempo

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Nuevo errado de Estudiantes que ya merece el empate

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Farías otra vez lo tuvo para Estudiantes

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Partido de ida y vuelta en el Nuevo Gasómetro

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¡Increíble lo que erró Estudiantes!

Farías hizo una jugada extraordinaria y en el final le erró al arco
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¡Se lo perdió Estudiantes!

Doble chance para el Pincha que no pudo contra Gill y el palo

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Estudiantes se acerca al arco de San Lorenzo

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GOOOOOLLL DE SAN LORENZO

Insaurralde anotó para el Ciclón

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Partido muy trabado en el Nuevo Gasómetro

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Empezó el partido

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San Lorenzo y Estudiantes con formaciones confirmadas

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TV: Dónde ver San Lorenzo vs Estudiantes

El encuentro se verá por la pantalla de ESPN Premium.

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