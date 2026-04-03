Caso Apablaza: Presionado por Kast, Milei ofrece millonaria recompensa

El país trasandino, a través de diferentes administraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

Kast está interesado personalmente en la extradición de Apablaza dado que Jaime Guzmán fue su mentor en la política.

Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan información deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

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