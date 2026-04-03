El gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, ofrece una recompensa de $20 millones por información sobre Galvarino Apablaza, el ex guerrillero chileno prófugo de la Justicia, luego de un intento fallido de detención en Buenos Aires que aumentó el malestar del presidente de Chile, José Antonio Kast.
FALLIDA DETENCIÓN
Caso Apablaza: Presionado por Kast, Milei ofrece millonaria recompensa
Tras fallida detención en Buenos Aires, y ante creciente malestar de José Antonio Kast, el gobierno de Milei ofrece recompensa por información sobre Apablaza.
Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del ex guerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda el pasado miércoles (01/04), Apablaza ya no se encontraba allí.
A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza, y calificó a como "lamentable" el fallido operativo de detención.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.
Ante esta presión y malestar de Kast -mandatario cercano a Javier Milei, con quien se abrazó fraternalmente durante su asunción como presidente de Chile- el gobierno argentino dispuso una recompensa de $20 millones para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonaerense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar desde hace años.
El país trasandino, a través de diferentes administraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.
Kast está interesado personalmente en la extradición de Apablaza dado que Jaime Guzmán fue su mentor en la política.
Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan información deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
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