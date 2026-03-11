Chile: Kast asumió como presidente y canceló reunión con Milei

Según indicaron medios chilenos, la reunión, que estaba agendada para las 9:10 en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, fue suspendida “por temas de agenda”.

El presidente argentino había llegado a la medianoche a Chile, tras su gira por Estados Unidos. Se prevé que esta tarde ya emprenda el retorno a Buenos Aires, aunque será por poco tiempo, dado que el 14 de marzo estará en España para participar del Madrid Forum Economic 2026.

