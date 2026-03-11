José Antonio Kast asumió este miércoles (11/03) como presidente de Chile en una ceremonia en Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el mandatario argentino Javier Milei.
BILATERAL SUSPENDIDA
Chile: Kast asumió como presidente y canceló reunión con Milei
José Antonio Kast asumió como presidente de Chile. Antes, y de manera sorpresiva, canceló una reunión bilateral con Javier Milei, quien asistió a la ceremonia.
El ex diputado ultracatólico se convierte así en el primer presidente marcadamente pinochetista en llegar al poder desde el retorno a la democracia.
Entre los ausentes a la ceremonia se destacaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tampoco asistió Lula Da Silva, quien decidió no viajar luego de que Kast invitara a Flávio Bolsonaro.
Javier Milei estuvo presente en la ceremonia junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Incluso se fundió en un abrazo con el flamante presidente de Chile cuando arribó al lugar.
Pero quizás lo más llamativo, en lo que a la Argentina compete, es que se suspendió, de manera sorpresiva, la reunión bilateral que iban a mantener Milei y Kast esta mañana, previo a la ceremonia de cambio de mando.
Según indicaron medios chilenos, la reunión, que estaba agendada para las 9:10 en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, fue suspendida “por temas de agenda”.
El presidente argentino había llegado a la medianoche a Chile, tras su gira por Estados Unidos. Se prevé que esta tarde ya emprenda el retorno a Buenos Aires, aunque será por poco tiempo, dado que el 14 de marzo estará en España para participar del Madrid Forum Economic 2026.
