Combustibles más caros: Nuevo aumento por la suba del petróleo

ROSARIO. Una vez más, el conflicto en Medio Oriente impactó en las calles de la ciudad. En las últimas horas se registró un nuevo aumento de combustibles que, según estimaciones del sector, ronda el 6% desde que se intensificó la tensión internacional. La suba del petróleo lo volvió a hacer.
Una vez más, el conflicto en Medio Oriente impactó en las estaciones de servicio de Rosario. Los combustibles volvieron a escalar.
La particularidad del ajuste es que, en varias estaciones de servicio, el diésel premium ya quedó por encima de la nafta premium, con valores que superan los $2.100 por litro.
YPF
* Súper: $1764
* Infinia: $1909
* Infinia Diesel: $2043
* Diesel 500: $1914
* GNC: $689
Puma Energy
* Puma Súper: $1792
* Ion Diesel: $2123
* Puma Diesel: $1939
* Max Premium: $2055
* GNC: $689
Shell
* Súper: $1783
* V-Power Nafta: $2040
* Evolux Diesel: $1923
* V-Power Diesel: $2143
Axion Energy
* Súper: $1.790
* Premium: $1.950
* Gasoil común: $1.929
* Gasoil premium: $2.059
Desde las surtidoras advirtieron que no se descartan nuevos retoques en las pizarras durante las próximas horas.
Petróleo en alza
El reacomodamiento local se explica por el shock global del crudo: el petróleo reaccionó con fuerza ante el riesgo geopolítico y los temores sobre rutas clave de suministro, lo que reavivó expectativas de mayores costos energéticos en cadena.
Tal lo informó Urgente24, tras conocerse la noticia de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo en la historia, el barril Brent retrocedió hasta los US$88 por la expectativa de una mayor oferta global. Sin embargo, duró poco: Irán atacó tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, apuntó contra el aeropuerto de Dubai, y los precios del petróleo volvieron a subir.
Irán advirtió que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que han impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a US$200.
YPF descartó "cimbronazos"
En base a lo que viene ocurriendo, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.
Así lo expresó por medio de sus redes sociales: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición".
Según el titular de la compañía, YPF trabaja "con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable".
"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", cerró.
