Por la suba internacional del petróleo, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, Aerolíneas Argentinas informó este miércoles (11/03) que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior. Esta medida podría implementarse también en las low cost.
DE $7500 A US$50
Aerolíneas Argentinas cobrará un recargo por la suba del petróleo
Aerolíneas Argentinas informó que aplicará un aumento temporal en los precios de sus vuelos internos y al exterior por la suba del petróleo. De cuánto será.
“A raíz de los movimientos recientes en el barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible”, anunció la operadora de bandera, que opera alrededor de 300 vuelos en 37 aeropuertos locales y 22 extranjeros.
Y agregó que “la medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”.
En los vuelos de cabotaje, el cargo a aplicar será de $ 7.500 por tramo. En los regionales e internacionales, será de entre US$10 y US$50 por tramo, según el destino.
“Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros”, aclaró en el cierre de su comunicado.
El resto de las aerolíneas que operan en la Argentina aún no han comunicado si adoptarán medidas similares, pero es de esperar que se acoplen.
Lo mismo está comenzando a ocurrir en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, adelantó que “los viajeros podrían ver cómo los precios del combustible impactan en las tarifas aéreas rápidamente”.
