Aerolíneas Argentinas cobrará un recargo por la suba del petróleo

El resto de las aerolíneas que operan en la Argentina aún no han comunicado si adoptarán medidas similares, pero es de esperar que se acoplen.

Lo mismo está comenzando a ocurrir en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, adelantó que “los viajeros podrían ver cómo los precios del combustible impactan en las tarifas aéreas rápidamente”.

