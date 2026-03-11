Javier Milei le dio estatus de "refugiado" a condenado en Brasil

Esta decisión de primera instancia de Rafecas fue ahora impugnada por el presidente Javier Milei, al menos en lo que respecta a Borges Correa.

Es la primera vez que el gobierno de Milei otorga de manera oficial, a través de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE), el asilo político a un condenado por ese hecho.

La Conare funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad. Aunque sus decisiones supuestamente son autónomas, la palabra final la tiene el Ejecutivo. Y Milei decidió jugar en favor de su amigo Bolsonaro, lo que tensionará más la relación con Lula...

En la Argentina viven unos100 condenados o acusados del intento de golpe de Estado de Bolsonaro. Así lo reveló en diciembre pasado Intercept Brasil, edición brasileña de la publicación de investigación estadounidense The Intercept, que destacó que “el gobierno de Milei evita tomar medidas contra los aliados de Bolsonaro”.

Intercept Brasil se consagró como medio en el vecino país con la publicación de mensajes privados entre el ex juez y exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, y los fiscales de la causa Lava Jato, lo que desató un gran escándalo político contra la imagen del ex mandatario.

Captura de pantalla 2026-03-11 135318

El periodista argentino Facundo Iglesia aportó a Intercept Brasil un informe sobre la situación de los condenados y acusados en Argentina.

Iglesia comienza su informe con el caso de la especialista en marketing digital Ana Paula de Souza, quien tras ser condenada a 14 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal, contó que, en febrero de 2024, rompió su tobillera electrónica y huyó a la Argentina, donde entró como turista. Según ella, nadie la ayudó: solo le dijo a su familia dónde estaba después de llegar.

Del relevamiento realizado por el periodista, hay “más de 100 brasileños, condenados o acusados de participar en el intento de golpe, que tomaron la misma decisión, confiando en que el gobierno de Javier Milei, aliado cercano del expresidente Jair Bolsonaro, los recibiría con los brazos abiertos”.

“Solo en 2024, 181 brasileños solicitaron asilo político en Argentina a través de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Sin embargo, en noviembre de 2024, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 61 personas condenadas por el golpe de Estado que se encontraban en el país”, agrega Iglesia.

Eduardo Bolsonaro le agradeció a Milei

La concesión de refugio político de la Conare fue recibida con entusiasmo por el entorno bolsonarista. De hecho, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, le agradeció a Javier Milei a través de las redes. “Es una victoria de la libertad”, dijo en un breve video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BolsonaroSP/status/2031506407128781286&partner=&hide_thread=false “PODERIA SER EU”



Saiu o 1º asilo na Argentina a um brasileiro perseguido por Moraes.



Obrigado @asfavfamilias, gracias @mcelestep @JMilei y todos los hermanos de batalla! #VLLC pic.twitter.com/TJcWDtuqQu — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 10, 2026

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"

La confesión de un karinista que desnuda la preocupación que Milei no ve