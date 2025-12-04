Rafecas pone a prueba la amistad de Milei con Bolsonaro: Extradición para 5 condenados por el intento de golpe

El informe de Intercept Brasil: Casi 200 bolsonaristas en Argentina

Intercept Brasil, edición brasileña de la publicación de investigación estadounidense The Intercept, publicó un artículo el 2712 donde advierte que más de 100 condenados o acusados del intento de golpe de Estado de Bolsonaro viven libres en la Argentina de Javier Milei donde intentan refugiarse casi 200.

Paulo Motoryn, editor en Brasilia del portal, desde su columna Cartas Marcadas sigue la situación de Bolsonaro pero ahora puso el foto en los condenados y acusados del golpe de enero de 2023 que siguen libres en la Argentina. Según Motoryn, son más de 100 y “el gobierno de Milei evita tomar medidas contra los aliados de Bolsonaro”.

Pero Motoryl no es optimista con las extradiciones: “se presentarán recursos ante la Corte Suprema de Argentina y, en última instancia, ante Javier Milei”.

El periodista argentino Facundo Iglesia aporta a Intercept Brasil un informe sobre la situación de los condenados y acusados en Argentina. Del relevamiento realizado por el periodista, hay “más de 100 brasileños, condenados o acusados de participar en el intento de golpe, que tomaron la misma decisión, confiando en que el gobierno de Javier Milei, aliado cercano del expresidente Jair Bolsonaro, los recibiría con los brazos abiertos”.

“Solo en 2024, 181 brasileños solicitaron asilo político en Argentina a través de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Sin embargo, en noviembre de 2024, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 61 personas condenadas por el golpe de Estado que se encontraban en el país”, agrega Iglesia.

