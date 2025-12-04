Días atrás reproducimos en Urgente24 un artículo de Intercept Brasil acerca de la situación de casi 200 brasileños que solicitaron asilo político en Argentina, vinculados al intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro en 2023. De ellos, se ordenó detener a 61 condenados y ahora solo 5 tienen orden de extradición.
PIDIERON REFUGIO
Rafecas pone a prueba la amistad de Milei con Bolsonaro: Extradición para 5 condenados por el intento de golpe
El juez Rafecas ordenó extraditar a 5 condenados por el intento de golpe de Estado de Bolsonaro en enero de 2023 pero quedarían más de 100 que intentan asilarse
Rafecas y la extradición
Anoche (3/12) el juez federal Daniel Rafecas ordenó extraditar a Brasil a 5 prófugos que habían sido condenados por la Corte Suprema de ese país por haber participado en el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro contra el presidente Lula Da Silva en 2023.
Esa decisión se había postergado en al menos dos oportunidades y ahora Rafecas resolvió la extradición de los 5 prófugos detenidos en nuestro país que habían sido condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión: : Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza.
Para evitar la extradición, los cinco habían iniciado el trámite de refugiados en la Argentina –que impediría la extradición-, al igual que otros casi 100 brasileños que buscaron asilo con la Administración Milei en virtud de su amistad con Bolsonaro.
Pero esta decisión de primera instancia de Rafecas podría ser demorada, avalada o rechazada por la Corte Suprema de Justicia o impugnada por el presidente Javier Milei.
El informe de Intercept Brasil: Casi 200 bolsonaristas en Argentina
Intercept Brasil, edición brasileña de la publicación de investigación estadounidense The Intercept, publicó un artículo el 2712 donde advierte que más de 100 condenados o acusados del intento de golpe de Estado de Bolsonaro viven libres en la Argentina de Javier Milei donde intentan refugiarse casi 200.
Paulo Motoryn, editor en Brasilia del portal, desde su columna Cartas Marcadas sigue la situación de Bolsonaro pero ahora puso el foto en los condenados y acusados del golpe de enero de 2023 que siguen libres en la Argentina. Según Motoryn, son más de 100 y “el gobierno de Milei evita tomar medidas contra los aliados de Bolsonaro”.
Pero Motoryl no es optimista con las extradiciones: “se presentarán recursos ante la Corte Suprema de Argentina y, en última instancia, ante Javier Milei”.
El periodista argentino Facundo Iglesia aporta a Intercept Brasil un informe sobre la situación de los condenados y acusados en Argentina. Del relevamiento realizado por el periodista, hay “más de 100 brasileños, condenados o acusados de participar en el intento de golpe, que tomaron la misma decisión, confiando en que el gobierno de Javier Milei, aliado cercano del expresidente Jair Bolsonaro, los recibiría con los brazos abiertos”.
“Solo en 2024, 181 brasileños solicitaron asilo político en Argentina a través de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Sin embargo, en noviembre de 2024, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 61 personas condenadas por el golpe de Estado que se encontraban en el país”, agrega Iglesia.
