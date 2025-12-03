Diego Martínez regresa al fútbol argentino para levantar a un equipo caído

Diego Martínez, el buen trabajo en Huracán y el llamado inesperado de Boca

Con su regreso a Parque Patricios, Diego Martínez inaugura su segundo ciclo en Huracán. El primero había sido en 2023 y duró menos de lo que se preveía. Es que, a pesar de haber hecho una gran tarea salvando al Globo del descenso y dejar un buen recuerdo en el hincha, se marchó rápidamente por un llamado que había estado esperando toda su vida: el de Boca.

27b5bd75-fcb2-4755-9167-70ba205206a8 Parque Patricios, segunda vuelta Foto NA: DAMIAN DOPACIO

Juan Román Riquelme levantó el teléfono y se contactó con el DT, un hombre de la casa que había iniciado su trayectoria como entrenador de las juveniles en 2015. Lo buscaba para suceder a Jorge Almirón, que se fue tras la final de Copa Libertadores perdida frente a Fluminense.

Martínez llegó a Huracán en julio de 2023 y se fue en diciembre de 2023, a pesar de que su trabajo había convencido a toda la dirigencia y lo proyectaban para seguir al frente del plantel. Pero inició el 2024 con el buzo Xeneize.

64b13c00-dff8-486e-b363-e355e07b0655 Martínez, en tiempos de Boca Foto NA: PRENSA BOCA

Este nuevo ciclo es una oportunidad de "reconciliación". Las formas en que se despidió del Globo no cayeron muy bien en la dirigencia y en algunos hinchas.

Daniel Vega, mánager de Huracán, había dicho en su momento: "Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida".

Aun así, dijo que comprendía los motivos de Martínez: "Él nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca. Eso se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?"

Huracán después de Kudelka

El flamante DT tendrá la dura tarea de levantar a un equipo caído. La salida de Frank Darío Kudelka culminó un ciclo que esperaba coronar con algún título por la buena performance del equipo, pero no lo consiguió. Dio pelea hasta el final en la Liga Profesional de 2024, que finalmente consagró campeón a Vélez, y jugó la final del Torneo Apertura 2025, que perdió frente a Platense.

Aunque tuvo un buen andar en fase de grupos de Copa Sudamericana este año, se cayó rápidamente. Kudelka nunca pudo recuperar al plantel y, tras no clasificar ni a la Sudamericana de 2026 ni a los playoffs del Torneo Clausura y un ciclo que había iniciado en marzo de 2024.

