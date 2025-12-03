Diego Martínez es nuevo técnico de Huracán, una información que fue confirmada por la propia institución en redes sociales. El entrenador regresa al fútbol argentino para retornar a un club en donde supo cosechar una buena experiencia. Será el segundo ciclo al frente del plantel de Parque Patricios.
TRAS SU EXPERIENCIA EN PARAGUAY
Diego Martínez regresa al fútbol argentino para levantar a un equipo caído
Tras su último paso por Cerro Porteño, en Paraguay, Diego Martínez se pone el buzo de entrenador, nuevamente, en Huracán.
"El técnico estará en el inicio de la pretemporada del plantel profesional este jueves en La Quemita. Una vez finalizada la práctica, por la tarde se terminará de sellar el contrato que lo unirá al club hasta junio de 2027", confirmó Huracán sobre el comienzo de ciclo de Diego Martínez.
"Por otro lado, el viernes será presentado en conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino (el acceso será únicamente para los medios de comunicación). ¡Bienvenido otra vez, Diego!", cerró en su comunicado.
Cerro Porteño, su más reciente experiencia
Diego Martínez se encontraba sin equipo. Su última experiencia había sido en Cerro Porteño, en Paraguay, donde no tuvo el desarrollo esperado y llegó a dirigir solo 46 partidos, apenas uno más que su experiencia en Boca.
A pesar del corto tiempo, y de que no logró encontrar una idea sostenida de juego, dejó a Cerro Porteño con buenas estadísticas: 23 triunfos, 11 derrotas y 12 empates. 73 goles a favor y 49 en contra. Pero se fue a principios de septiembre y hasta ahora se encontraba sin club.
Diego Martínez, el buen trabajo en Huracán y el llamado inesperado de Boca
Con su regreso a Parque Patricios, Diego Martínez inaugura su segundo ciclo en Huracán. El primero había sido en 2023 y duró menos de lo que se preveía. Es que, a pesar de haber hecho una gran tarea salvando al Globo del descenso y dejar un buen recuerdo en el hincha, se marchó rápidamente por un llamado que había estado esperando toda su vida: el de Boca.
Juan Román Riquelme levantó el teléfono y se contactó con el DT, un hombre de la casa que había iniciado su trayectoria como entrenador de las juveniles en 2015. Lo buscaba para suceder a Jorge Almirón, que se fue tras la final de Copa Libertadores perdida frente a Fluminense.
Martínez llegó a Huracán en julio de 2023 y se fue en diciembre de 2023, a pesar de que su trabajo había convencido a toda la dirigencia y lo proyectaban para seguir al frente del plantel. Pero inició el 2024 con el buzo Xeneize.
Este nuevo ciclo es una oportunidad de "reconciliación". Las formas en que se despidió del Globo no cayeron muy bien en la dirigencia y en algunos hinchas.
Daniel Vega, mánager de Huracán, había dicho en su momento: "Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida".
Aun así, dijo que comprendía los motivos de Martínez: "Él nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca. Eso se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?"
Huracán después de Kudelka
El flamante DT tendrá la dura tarea de levantar a un equipo caído. La salida de Frank Darío Kudelka culminó un ciclo que esperaba coronar con algún título por la buena performance del equipo, pero no lo consiguió. Dio pelea hasta el final en la Liga Profesional de 2024, que finalmente consagró campeón a Vélez, y jugó la final del Torneo Apertura 2025, que perdió frente a Platense.
Aunque tuvo un buen andar en fase de grupos de Copa Sudamericana este año, se cayó rápidamente. Kudelka nunca pudo recuperar al plantel y, tras no clasificar ni a la Sudamericana de 2026 ni a los playoffs del Torneo Clausura y un ciclo que había iniciado en marzo de 2024.