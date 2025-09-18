No va más: echaron a Diego Martínez de Cerro Porteño

El reemplazante de Diego Martínez en Cerro Porteño

Consumada la salida de Diego Martínez, el banquillo azulgrana quedará a cargo de Jorge Achucarro, un hijo de la casa.

En este sentido, el DT de la categoría juvenil volverá a quedar como interino mientras la dirigencia de la entidad paraguaya resuelve la llegada de un entrenador de renombre.

Según Matías Cuevas, periodista del Grupo Nación Media, uno de los apuntados es Pedro Troglio, que actualmente dirige a Banfield.

"Cerro Porteño busca a Pedro Troglio como opción 1. En caso de no darse, la opción número 2 es Pedro Sarabia", indicó el cronista que cubre la actividad azulgrana.

Sarabia, por su parte, dirige el Nacional de Paraguay, por lo que será complicado negociar con ambos ya que los dos están con trabajo.

Cerro Porteño busca a Pedro Troglio como opción 1.



En caso de no darse la opción número 2 es Pedro Sarabia.

El comunicado de Cerro Porteño tras el despido de Diego Martínez

A través de un escueto comunicado, el Ciclón de Barrio Obrero notificó la salida de su entrenador.

"El Club Cerro Porteño comunica que, en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su Cuerpo Técnico.

Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución.

Al mismo tiempo, informamos que el Profesor Jorge Achucarro asume de manera interina la conducción técnica del Plantel Profesional de Primera División".

Comunicado Oficial.

