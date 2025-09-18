El entrenador argentino Diego Martínez, que había tenido un fugaz paso por Boca en 2024, fue despedido de Cerro Porteño. En la madrugada del jueves 18 de septiembre, el Ciclón de Barrio Obrero agradeció el "compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día".
PARAGUAY
No va más: echaron a Diego Martínez de Cerro Porteño
Tras nueve meses en el cargo, Cerro Porteño despidió a Diego Martínez, que había tenido un último paso por Boca Juniors.
La decisión fue tomada luego del empate entre Cerro y Atlético Tembetary y por la derrota anterior sufrida a manos de Juan Caballero, resulados que pusieron de manifiesto el desgaste del proceso. Es un final muy anticipado ya que Martínez había asumido en diciembre del año pasado.
El ex técnico de Tigre, Huracán y Estudiantes de Buenos Aires contabilizó 47 encuentros en el conjunto paraguayo, con un saldo de 24 triunfos, 12 empates y 11 derrotas. De ese registro, 34 correspondieron al torneo local, 12 a la Copa Libertadores y uno a la Copa Paraguay.
Recordemos que fue eliminado del certamen continental en 8vos. de final ante Estudiantes de La Plata, que visitará esta noche a Flamengo de Brasil en el Maracaná.
El reemplazante de Diego Martínez en Cerro Porteño
Consumada la salida de Diego Martínez, el banquillo azulgrana quedará a cargo de Jorge Achucarro, un hijo de la casa.
En este sentido, el DT de la categoría juvenil volverá a quedar como interino mientras la dirigencia de la entidad paraguaya resuelve la llegada de un entrenador de renombre.
Según Matías Cuevas, periodista del Grupo Nación Media, uno de los apuntados es Pedro Troglio, que actualmente dirige a Banfield.
"Cerro Porteño busca a Pedro Troglio como opción 1. En caso de no darse, la opción número 2 es Pedro Sarabia", indicó el cronista que cubre la actividad azulgrana.
Sarabia, por su parte, dirige el Nacional de Paraguay, por lo que será complicado negociar con ambos ya que los dos están con trabajo.
El comunicado de Cerro Porteño tras el despido de Diego Martínez
A través de un escueto comunicado, el Ciclón de Barrio Obrero notificó la salida de su entrenador.
"El Club Cerro Porteño comunica que, en la fecha se han dado por finalizados los vínculos con el entrenador Diego Martínez y su Cuerpo Técnico.
Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución.
Al mismo tiempo, informamos que el Profesor Jorge Achucarro asume de manera interina la conducción técnica del Plantel Profesional de Primera División".
