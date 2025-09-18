La periodista Luciana Geuna sorprendió a sus seguidores al compartir que debió ser internada en un hospital por un episodio de salud inesperado. En un mensaje emotivo, la conductora relató su proceso de recuperación, agradeció al equipo médico y destacó el acompañamiento de su familia y colegas, mostrando cómo atraviesa este momento con gratitud y resiliencia.
"UN SUSTO GRANDE"
Internada, Luciana Geuna habló de su salud y reveló un detalle emotivo de su familia
Luciana Geuna compartió desde el hospital su delicado momento de salud. Agradeció desde sus redes el apoyo que recibió y dejó un mensaje para reflexionar.
Cuando la vida de Luciana Geuna la frenó de golpe
Luciana Geuna, conductora de Verdad Consecuencia (TN) y Paraíso Fiscal (Olga), sorprendió con su ausencia esta semana. Ahora, reveló que el motivo por el que no pudo trabajar es porque estuvo internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El IADT, ubicado a pocas cuadras del Hospital Alemán, destaca en los servicios de Cirugía, Traumatología, Pediatría y Cardiología, y cuenta con profesionales de alta especialización.
Si bien Geuna decidió guardarse qué la llevó a internarse, el eje de lo que escribió en su posteo se centró más en el impacto de sentirse vulnerable que en la enfermedad en sí: "Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo".
En tiempos donde las figuras públicas suelen blindar su vida personal, Geuna hizo lo contrario. Se mostró con miedo, con gratitud y con nombre propio para cada persona que la acompañó. Agradeció al equipo del hospital, encabezado por la doctora Lorena Delisio, a quien describió como alguien que le dio calma y seguridad en cada explicación. También destacó la presencia constante de su ginecóloga, Marisa Labovsky, que según sus palabras "se movió en cada minuto para encontrar soluciones".
Ese gesto de visibilizar a los médicos aparece en un momento donde el sistema de salud suele ser criticado por demoras o falta de atención. Geuna puso en valor a los profesionales que, en sus palabras, saben tanto de medicina como de humanidad. Y en esa línea, su publicación da testimonio de su confianza y su agradecimiento en un rubro donde muchas veces solo se cuentan las fallas.
Lo que te salva cuando todo se desordena
Pero lo más potente de su relato no fue el miedo, sino la red de afectos que apareció en ese momento de fragilidad. Geuna habló de sus colegas en Todo Noticias y en Olga, que la sostuvieron con mensajes y ayuda. Aunque sobre todo se detuvo en lo íntimo: su hermano, sus amigos que llama familia, sus hijos Vito y Chachi, y un párrafo aparte para Martín Guglielmone, su pareja: "Me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida".
Y lo confirmó con las imágenes que compartió: su hija Jacinta le llevó un cuaderno artesanal con diez consejos para pasar el tiempo en el hospital. Entre ellos, cosas tan simples como mirar noticias, meditar o lavarse la cara "porque sirve en serio". Y es que cuando el guion de la vida se rompe, lo que sostiene es la ternura y el amor de los que están cerca.
Geuna cerró su mensaje con una cita de uno de sus libros favoritos, "El cuerpo tiene sus razones", de Thérèse Bertherat, para definir su presente: avanzar de a poco, pero hacia adelante. Y ahí está quizás la lección más valiosa de todo esto: en una profesión que vive del vértigo, ella eligió mostrar que el verdadero mérito no está en no caerse, sino en aprender a levantarse con quienes te rodean.
