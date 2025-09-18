Internada, Luciana Geuna habló de su salud y reveló un detalle emotivo de su familia

image Luciana Geuna reveló desde el hospital que atraviesa la recuperación de un episodio de salud inesperado. Destacó la profesionalidad y humanidad de los médicos que la atendieron en el IADT.

Ese gesto de visibilizar a los médicos aparece en un momento donde el sistema de salud suele ser criticado por demoras o falta de atención. Geuna puso en valor a los profesionales que, en sus palabras, saben tanto de medicina como de humanidad. Y en esa línea, su publicación da testimonio de su confianza y su agradecimiento en un rubro donde muchas veces solo se cuentan las fallas.

Lo que te salva cuando todo se desordena

Pero lo más potente de su relato no fue el miedo, sino la red de afectos que apareció en ese momento de fragilidad. Geuna habló de sus colegas en Todo Noticias y en Olga, que la sostuvieron con mensajes y ayuda. Aunque sobre todo se detuvo en lo íntimo: su hermano, sus amigos que llama familia, sus hijos Vito y Chachi, y un párrafo aparte para Martín Guglielmone, su pareja: "Me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida".

549152617_18384234433134003_4979902026755912791_n La periodista resaltó el apoyo de su familia, hijos y pareja, así como de colegas de TN y Olga.

Y lo confirmó con las imágenes que compartió: su hija Jacinta le llevó un cuaderno artesanal con diez consejos para pasar el tiempo en el hospital. Entre ellos, cosas tan simples como mirar noticias, meditar o lavarse la cara "porque sirve en serio". Y es que cuando el guion de la vida se rompe, lo que sostiene es la ternura y el amor de los que están cerca.

Geuna cerró su mensaje con una cita de uno de sus libros favoritos, "El cuerpo tiene sus razones", de Thérèse Bertherat, para definir su presente: avanzar de a poco, pero hacia adelante. Y ahí está quizás la lección más valiosa de todo esto: en una profesión que vive del vértigo, ella eligió mostrar que el verdadero mérito no está en no caerse, sino en aprender a levantarse con quienes te rodean.

