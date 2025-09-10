El conocido queso cremoso que prohibió ANMAT por ser de riesgo para la salud pública

image

Otros productos prohibidos por ANMAT

Por otra parte, la Disposición 6669/2025 de la Anmat bloqueó la venta del "Dietary Supplement GABA Supports Relaxation High Potency", de la marca Seanson y distribuido por Swanson Health Products (EE.UU.). El organismo precisó que no existen antecedentes de registro de ese suplemento dietario en el país, por lo que no es posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración ni inocuidad.

aviso_331084

En tanto, la Disposición 6671/2025 dispuso además la prohibición del oxímetro "Pulse Oximeter - Fingertip-Imalatçi firma: JASON INT’L TRADING HK LIMITED - Hong Kong - Made IN P.R.C".

Según detalló la ANMAT, durante una inspección se constató que el producto carece de datos de importador, de registros y de autorización sanitaria.

Finalmente, la Disposición 6696/2025 alcanzó a distintos equipos de asistencia respiratoria marca ResMed, entre ellos ventiladores Stellar 150 y respiradores Astral 150, además de un humidificador H4I, todos identificados con números de serie específicos.

aviso_331087

Otras noticias de Urgente24

Neumáticos: En plena paritaria, las empresas revelaron lo "alarmante" de la situación en la que están

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Inflación: Esperando al Indec, ya detectan aumentos en septiembre por la suba del dólar

"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"