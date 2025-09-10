Por exhibir a Nora Dalmasso desnuda, dura condena contra América TV y varios periodistas

Qué dijo la familia de Nora Dalmasso

El abogado defensor de los Macarrón, Gustavo Liebau, consideró correcto el accionar judicial al ponderar los derechos familiares por encima de la libertad de prensa. Todo ello en un momento de alta sensibilidad por los ataques del Gobierno nacional al periodismo en su totalidad en el marco del escándalo por las presuntas coimas en el ANDIS.

"La resolución reconoce la importancia de la libertad de prensa, pero deja claro que en este caso se desbordaron todos los límites de un ejercicio regular de esos derechos. Se violaron derechos elementales de la víctima y de sus hijos, que eran menores", dijo el letrado en diálogo con Cadena 3.

Cabe destacar que la demanda inicial de los Macarrón contra América TV y los periodistas mencionados era por un millón de pesos. La cifra se multiplicó debido a la actualización correspondiente a los 18 años transcurridos desde entonces.

Por el momento se desconoce de qué manera se repartirán los costos de la indemnización. En ese sentido, es posible que los condenados asuman una postura solidaria para repartir la carga monetaria exigida por la Justicia.

Nora Dalmasso 2P La familia de Nora Dalmasso.

En qué quedó el caso

Si bien el crimen prescribió en términos legales, la investigación por parte de la Justicia de Córdoba sigue activa. En ese sentido, una de las líneas investigativas más recientes apuntó directamente contra uno de los antiguos sospechosos que fue desestimado en varias oportunidades: el parquetista Roberto Marcos Barzola, cuyo ADN fue reconocido en la faja de la bata con la que Dalmasso fue estrangulada.

Si bien Barzola negó los señalamientos, las principales evidencias lo habrían implicado en el crimen. Algo que ya se había sugerido en informes pasados pero que casi siempre fue desestimado por los fiscales asignados.

Más noticias en Urgente24:

"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"

Preocupación en histórica empresa textil por quiebre a la vista

Argentina 0 - Ecuador 1: un partido incómodo y un plan alternativo que no funcionó

Banco entrega hasta $18.000.000: Qué hacer para obtenerlos