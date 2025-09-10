SANTA FE. La vicegobernadora, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, hicieron entrega de las primeras 28 pistolas Taser a policías para que comiencen a portarlas durante sus tareas de patrullaje en la ciudad. Estas armas de baja letalidad fueron adquiridas por la administración de Maximiliano Pullaro.
POLÉMICA EN PUERTA
Las pistolas Taser ponen primera en provincia clave: ¿Solución o más violencia?
El Gobierno de Santa Fe equipó este miércoles a policías de la capital provincial con la entrega de pistolas Taser, y seguirá en la semana en Rosario.
Modelo de seguridad: Pistolas Taser para la Policía
"Llegó el día que podemos entregar las Taser para que ya estén en la calle", dijo Scaglia, quien aseguró que "es un día muy importante en la seguridad de la provincia, porque con la gestión del gobernador estamos cambiando un paradigma que tiene que ver con las armas que porta nuestra Policía, cómo cuidamos a nuestra fuerza y cómo le damos más herramientas para que a su tarea la lleve adelante con menores riesgos".
Sobre esa línea, recordó que "este camino empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle condiciones y el respaldo político para que pudiera hacer su tarea, porque para nosotros la seguridad es irrenunciable".
Inversión en equipamiento
Las armas entregadas hoy fueron adquiridas por licitación: unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Las Taser inmovilizan a un agresor mediante una descarga eléctrica sin provocar lesiones graves, mientras que las Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.
Estas tecnologías ofrecen una opción intermedia entre las armas letales y la contención física, y forman parte de la estrategia provincial para reforzar la seguridad. Instructores especializados brindaron cursos a capacitadores para entrenar a policías de todo el territorio santafesino. La licitación incluyó, además, la compra de 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales.
Prueba piloto
A su turno, Cococcioni sostuvo: "Estamos dotando a nuestra policía de mejores herramientas para cumplir el protocolo de uso progresivo de la fuerza pública. Pero también estamos cuidando a cada uno de los policías y de los ciudadanos".
En ese sentido, explicó que "la tarea policial a veces puede terminar en un daño físico, pero también en un daño jurídico por ejercer la fuerza, con una imputación penal o una demanda, y esto les da otra herramienta, es otro paso más hasta llegar al uso de la fuerza letal como último recurso".
Esta compra "implicó una inversión total de 1.900 millones de pesos, y es la decisión del gobierno de no escatimar un solo recurso en la seguridad de la gente", indicó el ministro, quien detalló que "esta es una prueba piloto que vamos a iniciar con 100 armas Taser en Santa Fe, en Rosario, y en algunos puntos focales de la provincia".
Una herramienta para cuidar a los vecinos
Posteriormente, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, agradeció "en nombre de todos los santafesinos" a la administración provincial "por esta decisión política y económica de una inversión sabiendo que los impuestos tienen que volver en lo que los santafesinos necesitan, y esta es una herramienta más que se le da a la policía para cuidar a nuestros vecinos".
Más contenidos en Urgente24:
"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei
Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"
El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko
César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?
¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente