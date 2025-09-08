¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente

El impacto fue inmediato y explosivo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de memes, comentarios y reacciones que evidenciaron la polarización política del país. Los seguidores de Lali celebraron su audacia con mensajes como "JAJAJAJA la amo", mientras otros usuarios especularon con ironía: "No le muestren esto a Milei que lo pasa de nuevo para no darle el gusto a ella". Particularmente resonó el comentario "Dice que va a festejarlo con los trabajadores, REINA", que sintetizó el apoyo de quienes interpretaron sus palabras como una declaración de principios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lalibydiva/status/1964896826995429823?t=UFq_tR8YYJAcFHA5jO5wVA&s=03&partner=&hide_thread=false lali feliz que el presidente cambio el feriado justo para el dia de su cumpleaños pic.twitter.com/UBxWb0vSrF — sofi (@lalibydiva) September 8, 2025 Publicación en X de @lalibydiva.

Histórica disputa

Ahora bien, esta broma no surge de la nada, sino que se inscribe dentro de una rivalidad mediática que ha escalado considerablemente en los últimos tiempos. La relación entre ambas figuras públicas atraviesa un momento particularmente álgido, marcado por intercambios públicos que han trascendido el ámbito del entretenimiento para instalarse en la arena política.

El episodio más emblemático de esta confrontación se materializó en "Fanático", el single rockero que Lali lanzó como respuesta directa a las críticas presidenciales. El videoclip, cargado de simbolismo y referencias, presenta a un personaje masculino furioso, gritando, vestido con campera de cuero y de aspecto particularmente llamativo. La puesta en escena transcurre en lo que aparenta ser un depósito industrial, donde la artista conduce un casting ficticio entre diversos admiradores.

Esta elección escenográfica no es casual ni inocente. Constituye una respuesta directa y elaborada al apodo despectivo de "Lali Depósito" que Javier Milei utilizó para referirse a ella. La letra del tema, impregnada de indirectas y referencias punzantes, completa un mensaje que trasciende la música para convertirse en una declaración política explícita.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar

El outlet que se volvió viral por sus increíbles gangas

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos