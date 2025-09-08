La tensión política se disuelve en risas cuando Lali Espósito decide transformar una decisión gubernamental en material de comedia pura. La artista, quien continúa conquistando multitudes masivas en cada presentación, demostró una vez más por qué su carisma trasciende los escenarios y se instala directamente en el corazón del debate público argentino.
¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente
Usuarios enloquecieron cuando Lali Espósito mencionó su cumpleaños y lanzó un inesperado comentario hacia Javier Milei.
Durante la antesala de su cuarta actuación consecutiva en el imponente estadio de Vélez Sarsfield, transmitida el domingo 7 de septiembre a través de Flow, la intérprete protagonizó un momento que rápidamente se viralizó y encendió las plataformas digitales. En una charla íntima con Sofía Carmona, mientras reflexionaba sobre la trascendencia de cumplir 33 años, surgió el comentario que desataría una avalancha de reacciones.
La conversación tomó un giro inesperado cuando la entrevistadora mencionó la curiosa coincidencia: el cumpleaños de Lali, fijado para el 10 de octubre, ahora se superpondría con el feriado por el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Esta fecha, originalmente establecida el 12 de octubre, fue modificada por decisión del actual gobierno, adelantándola dos días.
Gobierno adelanta feriado y Lali Espósito lo celebra como si fuera por ella
Con esa espontaneidad que la caracteriza y sin filtros de por medio, la cantante no desaprovechó la oportunidad dorada que se le presentaba. "El Presidente decidió ponerlo. Dijo, 'che, esta cumple el 10 de octubre, cambiemos el feriado'. Un divino", disparó con una sonrisa traviesa que anticipaba la tormenta mediática que se avecinaba.
Pero ahí no terminó la cosa. Como si fuera poco, la artista duplicó la apuesta con una segunda declaración que terminó de sellar su estrategia comunicacional: "Les agradezco mucho por haber cambiado y poder festejar mi cumpleaños con los trabajadores que tendrán feriado".
El impacto fue inmediato y explosivo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de memes, comentarios y reacciones que evidenciaron la polarización política del país. Los seguidores de Lali celebraron su audacia con mensajes como "JAJAJAJA la amo", mientras otros usuarios especularon con ironía: "No le muestren esto a Milei que lo pasa de nuevo para no darle el gusto a ella". Particularmente resonó el comentario "Dice que va a festejarlo con los trabajadores, REINA", que sintetizó el apoyo de quienes interpretaron sus palabras como una declaración de principios.
Histórica disputa
Ahora bien, esta broma no surge de la nada, sino que se inscribe dentro de una rivalidad mediática que ha escalado considerablemente en los últimos tiempos. La relación entre ambas figuras públicas atraviesa un momento particularmente álgido, marcado por intercambios públicos que han trascendido el ámbito del entretenimiento para instalarse en la arena política.
El episodio más emblemático de esta confrontación se materializó en "Fanático", el single rockero que Lali lanzó como respuesta directa a las críticas presidenciales. El videoclip, cargado de simbolismo y referencias, presenta a un personaje masculino furioso, gritando, vestido con campera de cuero y de aspecto particularmente llamativo. La puesta en escena transcurre en lo que aparenta ser un depósito industrial, donde la artista conduce un casting ficticio entre diversos admiradores.
Esta elección escenográfica no es casual ni inocente. Constituye una respuesta directa y elaborada al apodo despectivo de "Lali Depósito" que Javier Milei utilizó para referirse a ella. La letra del tema, impregnada de indirectas y referencias punzantes, completa un mensaje que trasciende la música para convertirse en una declaración política explícita.
