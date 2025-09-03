Lali Espósito no para de romperla este 2025: agotó su cuarto Vélez Sarsfield y su gira "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama" sigue haciendo historia entre sus fanáticos. Al mismo tiempo, Javier Milei vuelve a aparecer en su camino, esta vez como destinatario de una picante respuesta, que generó revuelo al toque y que nadie pudo anticipar.
PICANTE
Lali Espósito le devolvió a Javier Milei sus críticas con una broma ingeniosa
Lali Espósito recordó los incontables ataques de Javier Milei a ella y le tiró una filosa humorada. Mientras tanto, su gira la sigue rompiendo y llenando Vélez.
Lali Espósito, imparable y sin pelos en la lengua
Lali Espósito atraviesa un año récord en términos de convocatoria. Su gira "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama" agotó entradas en Vélez Sarsfield, y cada show registra altos niveles de asistencia y repercusión en redes sociales. Según reportes de Billboard y La Capital, la cantante mantiene una conexión fuerte con su público, especialmente con el segmento joven que sigue sus recitales y sus posteos en X (antes Twitter) y TikTok.
Pero el impacto de la gira no se limita a lo comercial: tras la amenaza de bomba en su show de San Juan, que obligó a cancelar la presentación, Lali declaró estar "preocupada y triste". Este episodio generó cobertura nacional y puso bajo la lupa los protocolos de seguridad en este tipo de eventos masivos, así como la exposición de figuras públicas a amenazas externas.
En términos de agenda mediática, la artista mantiene su relevancia no solo en lo musical, sino por la interacción constante con el público y la cobertura que recibe de medios nacionales e internacionales. Los datos de venta de entradas, la viralización de contenidos en redes y la cobertura de medios muestran que Lali sigue siendo un factor de atención constante en la industria del entretenimiento, independiente de cualquier valoración personal sobre su trabajo artístico.
Lali se la devolvió a Milei con ingenio y picardía
El último cruce con Javier Milei volvió a ponerla en el centro de la escena mediática. En una entrevista reciente para Billboard, cuando le preguntaron si alguna vez había "atendido al demonio", Lali respondió entre risas: "Sí, sí, claro. No sabés cómo me llama el loco. Pesado, pesado. Me dijo Lali Depósito".
Recordemos que el presidente utilizó ese seudónimo de forma despectiva en varias oportunidades, pero la cantante se lo devolvió con ingenio y humor, utilizando este ataque como estrategia mediática, que supo aprovechar en las redes sociales mejor incluso que los trolls de Milei (que no parecen terminar de entender que, en su intento por atacarla, solo le siguen el juego).
En esa misma línea, la cantante reflexionó después sobre lo que significan esos cruces: "No es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí… Lejos de amedrentarme, sí lograron lo contrario. Y eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que sí tenemos los artistas".
Y es que en este mundo tenemos dos opciones: o nos enojamos y devolvemos las agresiones o respondemos con inteligencia. Y ella parece estar marcando su postura sin perder el humor.
Shows que se agotan, récords históricos y cruces virales con el presidente, Lali Espósito tiene un 2025 realmente fuerte. Porque ser una estrella no solamente es llenar estadios, sino también resistir, jugar con el humor y sostener convicciones con claridad.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito
La lupa llega a Karina Milei: Ni Patricio Maraniello ni Javier Milei lo pueden evitar
La adictiva miniserie de 10 episodios que deberías ver al menos una vez
La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando
Javier Milei en su laberinto, pero la crisis ya es inocultable