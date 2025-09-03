Lali Espósito le devolvió a Javier Milei sus críticas con una broma ingeniosa

Lali se la devolvió a Milei con ingenio y picardía

El último cruce con Javier Milei volvió a ponerla en el centro de la escena mediática. En una entrevista reciente para Billboard, cuando le preguntaron si alguna vez había "atendido al demonio", Lali respondió entre risas: "Sí, sí, claro. No sabés cómo me llama el loco. Pesado, pesado. Me dijo Lali Depósito".

Recordemos que el presidente utilizó ese seudónimo de forma despectiva en varias oportunidades, pero la cantante se lo devolvió con ingenio y humor, utilizando este ataque como estrategia mediática, que supo aprovechar en las redes sociales mejor incluso que los trolls de Milei (que no parecen terminar de entender que, en su intento por atacarla, solo le siguen el juego).

En esa misma línea, la cantante reflexionó después sobre lo que significan esos cruces: "No es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí… Lejos de amedrentarme, sí lograron lo contrario. Y eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que sí tenemos los artistas".

image La cantante respondió con humor a los ataques de Javier Milei, convirtiendo el cruce en viral. En lugar de responder con más agresión, mostró que se puede usar el arte para resistir y sostener convicciones claras.

Y es que en este mundo tenemos dos opciones: o nos enojamos y devolvemos las agresiones o respondemos con inteligencia. Y ella parece estar marcando su postura sin perder el humor.

Shows que se agotan, récords históricos y cruces virales con el presidente, Lali Espósito tiene un 2025 realmente fuerte. Porque ser una estrella no solamente es llenar estadios, sino también resistir, jugar con el humor y sostener convicciones con claridad.

