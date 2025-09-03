Si bien una gran cantidad de artistas se demuestran en contra del gobierno de Javier Milei, sobre todo a raíz del desfinanciamiento ejecutado en la cultura, Lali Espósito se volvió una especie de referente teniendo en cuenta que el Presidente la eligió como una de las cantantes más atacadas.
PARA QUE REVIENTE MILEI
Lali Espósito cuestionó el "morbo" que provocó la condena a Cristina Kirchner
La artista Lali Espósito brindó una entrevista en la que criticó el comportamiento del oficialismo cuando la expresidenta fue condenada por la Justicia.
Sin embargo, en esta ocasión no habló de líder libertario sino que aprovechó para referirse a lo que fue la condena por corrupción a Cristina Kirchner y lo que generó el hecho de que cumpliera la prisión domiciliaria, que hasta el balcón fue tema de debate.
En una entrevista que la reconocida actriz dio para Billboard, recordó: "La Justicia puede considerar que una dirigente sea Cristina o sea cualquiera, tiene que ir en cana. Yo creo que la manera en la que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación me parecía peligroso y triste del dirigente que sea".
"Estamos hablando de una dirigente como Cristina, potente. Cada uno piensa en lo que quiera, en eso estamos de acuerdo. Me parecía peligroso el encare de esta cuestión y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un dirigente opositor. ¿No?", explicó.
Lali Espósito reveló cuál fue su aprendizaje tras los ataques del Presidente
Fiel a su estilo chicanero y violento, Javier Milei instaló entre sus seguidores el apodo "Lali Depósito" para referirse peyorativamente a la cantante.
Cuando la protagonista la serie El fin del amor estaba promocionando la segunda temporada, habló al respecto y explicó qué aprendizaje obtuvo tras los ataques instalados por el mandatario nacional.
"Fue como un estudio de situación hecho con tranquilidad en un lugar más privado y no tanto buscando respuestas en Twitter", comenzó indicando.
Y agregó: "La respuesta la busqué adentro. No podría guiarme nunca por lo que alguien que no me conoce dice de mí en Twitter así sea el Presidente. ¿Viste? Que no me conoce tampoco". Asimismo, con seriedad explicó que procedió a "entender la coyuntura".
