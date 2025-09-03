Lali Espósito cuestionó el "morbo" que provocó la condena a Cristina Kirchner

Lali Espósito reveló cuál fue su aprendizaje tras los ataques del Presidente

Fiel a su estilo chicanero y violento, Javier Milei instaló entre sus seguidores el apodo "Lali Depósito" para referirse peyorativamente a la cantante.

Cuando la protagonista la serie El fin del amor estaba promocionando la segunda temporada, habló al respecto y explicó qué aprendizaje obtuvo tras los ataques instalados por el mandatario nacional.

"Fue como un estudio de situación hecho con tranquilidad en un lugar más privado y no tanto buscando respuestas en Twitter", comenzó indicando.

Y agregó: "La respuesta la busqué adentro. No podría guiarme nunca por lo que alguien que no me conoce dice de mí en Twitter así sea el Presidente. ¿Viste? Que no me conoce tampoco". Asimismo, con seriedad explicó que procedió a "entender la coyuntura".

