Lali Espósito recordó los ataque de Milei y reveló cuál fue su "aprendizaje"

Embed - LA NACION on Instagram: "Durante la presentación de la segunda temporada de El fin del amor, la serie que protagoniza en Prime Video, Lali Espósito habló sobre su cruce con Javier Milei y reveló el aprendizaje que le dejó ese episodio. Florencia Falcone (@flota29)" View this post on Instagram A post shared by LA NACION (@lanacioncom)



"La respuesta la busqué adentro. No podría guiarme nunca por lo que alguien que no me conoce dice de mí en Twitter así sea el Presidente. ¿Viste? Que no me conoce tampoco", agregó con seriedad y explicó que procedió a "entender la coyuntura".