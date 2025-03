El guiño de María Becerra a Lali Espósito: "Las ganas están"

Roberto Piazza tildó de "imbéciles" a María Becerra y Lali Espósito

Los ataques de Javier Milei a Lali Espósito y María Becerra siguen generando repercusión y si bien una gran parte de la sociedad se mostró en contra de sus dichos en esta ocasión sorpresivamente Roberto Piazza apuntó con dureza contra las jóvenes artistas.

En primer lugar el diseñador de moda apuntó directamente contra la nueva generación de artistas y dijo sin rodeos: "Todos espantosos". "Acá en Argentina está radicado el reggaetón y el mal gusto. La mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mierda esa", agregó visiblemente enojado.

Luego, contó que es amigo del Presidente y se metió de lleno en la interna contra las intérpretes. Asimismo, en defensa del economista, aseguró que cobraban "sobrecitos" y las tildó de "imbéciles". "Las detesto", expresó.

Al respecto del comportamiento del líder libertario y cómo le afecta el enfrentamiento señaló: "No le importa un carajo. Él se divierte. Él es histriónico y es impetuoso. Pero no, no le importa. Tiene cosas más importantes que hacer".

