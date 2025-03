Lleno de odio: Roberto Piazza llamó "imbéciles" a Lali Espósito y María Becerra

El almuerzo que afianzó el vínculo entre Roberto Piazza y Javier Milei

Luego de una gira que hizo por Los Ángeles con su espectáculo "Tango Fashion", Roberto Piazza regresó a la Argentina y recibió una invitación para que junto a su pareja fuera a la Quinta de Olivos a cenar junto a Javier Milei y Yuyito González.

En diálogo con La Nación, el diseñador contó: "Me invitó a cenar con mi pareja el día que llegara y así fue. Llegué, lo llamé, me invitó para el lunes y ahí fuimos. Fue muy lindo todo. Si antes me gustaba, ahora me gusta el triple".



"Creo que de todos los presidentes argentinos, en mis 50 años de trayectoria en la moda, es la primera vez que ceno con un presidente y que tengo una amistad así. Incluso va a venir a un desfile mío", explicó.

Y posteriormente añadió: "En el trato cercano Javier es una persona súper simpática, clara, derecha. Me sentí como si lo conociera de toda la vida".



