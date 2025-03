Leonardo DiCaprio desata la guerra en la peli favorita para los Oscars 2026

Embed - One Battle After Another | Teaser Tráiler | Agosto solo en cines

La producción está a cargo del propio Anderson, junto con Sara Murphy y Adam Somner, colaboradores del director en su anterior trabajo, Licorice Pizza. El rodaje se realizó principalmente en California, con algunas secuencias filmadas en Texas.

El proyecto forma parte de la nueva era de Warner Bros., bajo la dirección de Mike De Luca y Pam Abdy, quienes ya trabajaron con Anderson en su film nominado al Oscar de 2021 durante su tiempo al frente de MGM.

Un director con historia en los Oscars pero sin la estatuilla dorada a mejor director

Paul Thomas Anderson acumula un impresionante historial de reconocimientos en la industria cinematográfica, especialmente con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El director sumó ocho nominaciones personales a los Oscars a lo largo de su carrera por películas como Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice, Phantom Thread y Licorice Pizza.

image.png A pesar de este notable reconocimiento, Anderson todavía no logró alzarse con la estatuilla dorada, convirtiéndose en uno de los directores contemporáneos más respetados que aún esperan su primer Oscar. De todas formas, sí ganó a mejor guion por Licorice Pizza.

Sus películas, sin embargo, sí conquistaron premios en diversas categorías. There Will Be Blood le otorgó el Oscar a Daniel Day-Lewis, mientras que Phantom Thread logró el premio a Mejor Vestuario. Con One Battle After Another, Anderson podría estar frente a una nueva oportunidad de finalmente obtener el reconocimiento que muchos críticos consideran largamente merecido, especialmente teniendo en cuenta la combinación de su característico estilo visual y narrativo con un elenco de primer nivel encabezado por DiCaprio.

-----------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Disney+ lanza la miniserie de 8 episodios que revive un perturbador caso real

La miniserie de 8 episodios que es puro escalofrío y está en Netflix

La miniserie de Disney+ que no da respiro y que tenés que mirar ya

La miniserie de 8 episodios que está rompiendo todo y no te podés perder